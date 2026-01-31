狠心媽灌不明藥害死2子！高大成揭「緩慢折磨」真相：至少2小時才致死

記者林意筑／台中報導

法醫高大成說明，由於幼童臟器發育尚未成熟，服用過量藥物後是被慢慢折磨致死。（圖／翻攝畫面）

今（31）日凌晨1時30分許，台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，餵食2名3歲、8歲孩子服用不明藥物後造成死亡。對此法醫高大成說明，由於幼童的臟器發育尚未成熟，服用過量藥物後會導致肝腎臟衰竭，是被慢慢折磨致死，也痛批男童生母，利用藥物非常可惡，毫無疑問就是故意殺人。

今日凌晨時，該名母親曾打電話向友人表示想不開、想輕生，該名友人聽聞後立即趕到女子住處，發現2名小孩已無呼吸心跳，倒臥在床上口吐白沫，救護人員獲報趕抵立即將2名男童送至林新醫院、中國附醫搶救仍不治。至於女子因情緒激動、有自傷之虞，警消人員將其四肢捆綁後進行保護管束，經治療女子目前情緒較為緩和，已被帶回派出所進行詢問。

廣告 廣告

高大成說明，現今的安眠藥已發展至第五代，改善了安眠量及致死量，「以前的藥稍微多吃一點就會死亡，如今即使成年人『吃到飽』都不會死」。由於幼童的臟器發育尚未成熟，若幼童服用大量藥物後，雖不會立即死亡，但因造成肝腎臟逐漸衰竭，至少2小時後才會致死。

高大成也指出，透過死者幼童的遺體嘴唇發紫、牙關緊咬的狀況，可以研判應是服用中樞神經相關的藥物，才造成缺氧情形，也不排除摻入多種藥物，必須透過抽血解剖才能釐清確切死因。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

台中2寶媽精神不穩下毒手⋯灌藥害死2子！男友嘆：曾寬慰仍擋不了憾事

台中無業母「被男友提分手」想不開⋯竟拉2孩陪葬！疑餵藥害死親生骨肉

台中31歲母餵藥害死2孩！曾致電好友透露想不開 2孩生父身份曝光

武士刀殘暴割喉！彰化男為「彩虹菸」殺紅眼砍友3刀 他噴血驚逃死劫

