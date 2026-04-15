狠心漁民！幼貓裝籠丟海還PO網炫耀 身分曝光下場慘了

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漁船裡虐貓畫面在網路流傳，引起民眾憤怒。（圖／林慶祥翻攝）

高雄林園中芸漁港爆發虐貓事件，一名萬姓漁民將誤闖捕魚籠的幼貓連籠丟入海中，還拍片上網，引發眾怒；經通報後動保處與警方追查，男子已坦承行為，案件將依《動保法》偵辦。

這段虐貓畫面在網路流傳，引起許多民眾憤怒，迅速延燒。畫面中，漁民發現籠內出現幼貓，不僅未予以救援，反而情緒失控，直接將整個捕魚籠丟入海中，並在影片中留下挑釁字句：「臭野貓，剛好浸豬籠，淹死你們」、「下去洗澡吧」…等語。

虐貓漁夫的囂張行徑，迅速在網路延燒，引發網友撻伐；動保團體接獲通報後，透過影像與船隻資訊，鎖定地點位於高雄林園中芸漁港。

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高雄市議員黃文益介入關切，協同海洋局、警方與動保處追查，確認涉案船隻與船主身分。經聯繫與比對後，鎖定萬姓男子涉有重嫌。動保處隨即會同警方通知到案說明，男子已坦承為影片中的行為人，但否認造成貓隻死亡。

警方與海巡人員也前往船隻查證，現場未發現人員與動物，後續確認貓咪仍在船上，已交由動保處安置。全案已完成筆錄，將依相關法規進一步處理。

動保人士痛批行為殘忍，指出若致動物死亡恐涉刑責，呼籲應加重查辦。依《動物保護法》第25條規定，若故意傷害動物致重傷或重要器官功能喪失，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金。

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