狠心飼主惡虐紅貴賓 連狗帶籠丟山區 遭重罰11萬3000元

劉姓飼主直接把紅貴賓連狗帶籠丟棄在偏遠大埔山區公車亭被民眾發現。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

飼主長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

紅貴賓因長期被關在籠子裡，行動異常、健康不佳。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

紅貴賓在大埔鄉一處公車亭被發現。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣一名狠心飼主將紅貴賓犬關籠飼養，卻未妥善照顧，導致紅貴賓瘦弱、行動異常，嘉義縣家畜疾病防治所經民眾舉報，依法責令飼主限期送醫治療並改善飼養環境，沒想到劉姓飼主竟直接把紅貴賓連狗帶籠丟棄在偏遠大埔山區，嘉畜所比對確認是同一隻狗後，重罰劉姓飼主11萬3000元罰鍰，現紅貴賓已由新主人愛心飼養中。

嘉畜所表示，去年5月接獲民眾通報，民雄鄉一名飼主疑長期將紅貴賓犬關籠飼養，導致犬隻行動困難、健康狀況不佳，隨即派員訪查，確認犬隻長期關籠且行動異常，顯示飼主未善盡基本照護責任，依法當場要求飼主在期限內帶犬隻就醫治療，並改善飼養方式與活動空間，以維護動物福利。

結果，嘉畜所6月4日追蹤複查紅貴賓狀況時，發現犬隻已不在原飼養地點，劉姓飼主表示已將犬隻送人，卻無法清楚交代去向。

後來稽查員在處理緊急救援案件時，在大埔鄉偏遠山區公車站救援到一隻被關在籠內、疑似遭棄置的紅貴賓犬，經比對犬隻外觀特徵、毛色、體型及籠具，確認就是劉姓飼主所養的小狗，救援當下，紅貴賓精神與健康狀況不佳，若未即時發現，恐有生命危險。

嘉畜所函請劉姓飼主提出說明，但飼主未到場陳述意見，鑑於其行為已違反「動物保護法」及「動物傳染病防治條例」等相關規定，包括棄養動物裁罰3萬元、犬隻未完成絕育裁罰5萬元、未辦理寵物登記裁罰3000元，未施打狂犬病疫苗裁罰3萬元，合計裁罰飼主11萬3000元。

脫離苦海的紅貴賓經治療後，已由當初通報的愛心人士領養。

嘉畜所鄭重呼籲，飼主在飼養寵物前務必審慎評估自身照顧能力，一旦飼養便應終身負責，切勿因一時不便或個人因素任意棄養。

嘉畜所提醒，飼主應提供適當飲食、活動空間及必要醫療照護，並依規定完成絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射等飼主責任。

民眾如發現疑似不當飼養或棄養情形，可主動通報1959或嘉畜所動保專線。

