狠愛演明明沒撕破臉？3人仍留團名細節洩密 牛排揭胡椒當年決定

記者林宜君／台北報導

狠愛演雖已停更多年，但粉絲想念熱度不曾降溫。（圖／翻攝自狠愛演IG）

在YouTube生態改變快速的今天，曾紅遍全台的團體狠愛演雖已停更多年，但粉絲想念熱度不曾降溫。近期網路又因一項社群細節掀起「合體期待潮」，讓消失多年的組合再度成為話題焦點，外界也好奇三人是否真的有機會再次合作。百萬YouTuber團體「狠愛演」於2016年成立，成員包含牛排、胡椒、大蛇丸與早期加入後退出的西裝，以惡搞短劇、生活趣味影片累積超高人氣。不過團隊在2020年宣布停止更新，三人正式走向不同的創作道路。雖然拆伙已五年，但粉絲仍不斷敲碗喊「想看他們一起拍片」。

廣告 廣告

百萬YouTuber團體「狠愛演」於2016年成立。（圖／翻攝自狠愛演IG）

有眼尖網友發現，牛排、胡椒、大蛇丸現今各自經營個人頻道，發展順利，但三人Instagram帳號名稱依舊沿用團體英文名「jam」，被視為兄弟情仍在的象徵。粉絲看見後紛紛留言表示期待重聚：「到現在還是會重播你們影片」、「狠愛演真的陪我度過很多低潮」。牛排今年四月曾在個人影片中親自說明解散始末。牛排坦言當時是由胡椒提出解散，「我也只能尊重他的決定。」，並補充創作理念、拍攝方式多次意見分歧，是拆夥主因。牛排強調團體合作多年，彼此都盡力了，最後只能接受不同階段會有不同選擇。

雖然三人現階段無固定合作計畫，但從仍保留的「jam」帳號名稱。（圖／翻攝自狠愛演IG）

外界最在意的「是否有機會再合體」，牛排也在影片中給了答案。他表示自己曾多次邀請胡椒與大蛇丸拍片，但兩人都因工作繁忙而婉拒，雖然三人現階段無固定合作計畫，但從仍保留的「jam」帳號名稱、彼此偶爾在社群上的互動，依然能看見當年一起創作的情誼。狠愛演曾憑藉無厘頭玩笑、互相吐槽與自由奔放的風格成為台灣YouTube的重要象徵，粉絲仍持續期盼，狠愛演有一天能再度同框。

更多三立新聞網報導

于朦朧事件延燒！田海蓉聚會被問玩什麼 程青松留言：「還有殺人遊戲」

于朦朧劇組籌款追悼惹議！網酸「恐參加國有器官選拔賽」 家屬遭逼現身

十年前示警成真？天娛傳媒被爆逼藝人黑規 于朦朧離奇身亡再添恐怖巧合

「有一個囝仔死得不明不白」于朦朧首支台語戰歌逼哭全網！掀海嘯式傳唱

