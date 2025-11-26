狠愛演被爆分潤不均？牛排曝解散真相：我真的沒有想要單飛！

記者陳宣如／綜合報導

YouTuber團體「狠愛演」由胡椒、牛排與大蛇丸組成，以搞笑、惡搞影片累積人氣，但於2020年8月正式解散。近日，受到「眾量級」YouTuber Andy與家寧事件影響，粉絲再次關注狠愛演的解散原因，事實上牛排也曾在多個影片與公開場合中對外說明相關細節，釐清分潤及單飛的傳聞。

狠愛演雖已停更多年，但粉絲想念熱度不曾降溫。（圖／翻攝自狠愛演IG）

「狠愛演」當初拆夥震驚網友，紛紛猜測解散原因，最多人推測的原因就是「分潤不均」。其實牛排曾公開指出，團體初期的股權及收入分配方式為他與胡椒各半，一人50％；後來加入的大蛇丸則以公司網紅身份簽約，薪水另計。他也強調，解散前兩三年的分工與利潤都未變動過，對於外界所傳分潤不均或股權問題，他表示無奈。

至於蛇丸當年的合約細節，牛排透露，公司與蛇丸簽的是一年期合約，期間由公司負責頻道經營，解約金與分潤皆有明確規範，「給蛇丸的比例比一般經紀公司好很多」。胡椒提出解散的當天，蛇丸隨即選擇解約，牛排坦言曾表示解約金「不用給我也沒差」，但蛇丸仍依約支付5萬元。

牛排澄清，團體解散與配偶無關，主要原因為「拍攝手法、影片主題、理念不同」（圖／翻攝自牛排YouTube頻道）

而粉絲紛紛敲碗的合體影片，牛排表示曾多次邀請兩位前成員，但因他們行程忙碌未能拍攝，他強調：「為什麼大家都要說我單飛？我真的有邀請過好幾遍！所以我看起來像單飛，可是我真的沒有想要單飛」。他也澄清，團體解散與自己老婆妮妮無關，主要原因為「拍攝手法、影片主題、理念不同」，即便經過多次磨合仍未達共識，最終尊重胡椒的決定。

牛排表示，之所以只有他出面說明，是因為家人曾遭網路酸民波及，「今天是我的家人被罵X子，不是他們的家人」，因此他希望釐清事實，避免誤會持續擴散，同時重申團體成員間並未鬧翻，「沒有誰對誰錯，只有選擇方向的不同」。

