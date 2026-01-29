狠愛演解散5年藏內情？牛排突開嗆神回一句 掀50萬人朝聖

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber「狠愛演」2020年宣布解散，（左起）胡椒、大蛇丸、牛排。（圖／翻攝自狠愛演IG）

百萬YouTuber「狠愛演」由胡椒、牛排與大蛇丸組成，以搞笑、惡搞影片累積人氣，卻在2020年無預警宣布解散，成員們如今也各自在自己的事業蓬勃發展。事隔5年，有網友近日在Threads發文寫下「驚！狠愛演解散」，結果意外釣出牛排神回覆。

有網友近日才得知狠愛演已經解散，引來牛排神回覆。（圖／翻攝自Threads）

有網友近日才得知狠愛演早已解散，隨後在Threads上震驚發文，貼文一出吸引眾多網友討論，其中，牛排更親自回覆：「你那邊我建議買台積電，歐硬（all in）就對了」，立刻引來50萬人次朝聖。另外也有不少網友反串：「真假！ 昨天我才看他們新影片欸！」、「你那邊還來得及叫范姜（范姜彥豐）不要結婚，叫阿北（柯文哲）不要自己選去藍白合」、「趕快跟andy說+0全家準備搞事情了！」。

牛排曾拍片解釋狠愛演解散原因。（圖／翻攝自牛排YouTube）

狠愛演2020年宣布解散後，成員牛排、胡椒、大蛇丸各奔東西，關於團體拆夥原因外界眾說紛紜，牛排去年4月則透過個人YouTube再次說明解散原因，指出3人當時在拍攝手法、內容主題等理念不合，胡椒因此決定解散，而他也尊重胡椒的選擇，「畢竟每個都有自己的想法跟規劃，而且天下無不散的筵席。」

