「狠愛演」解散5年現況曝光！3人訂閱數落差驚人 網評：胡椒混最差

記者陳宣如／綜合報導

YouTuber團體「狠愛演」自2015年起由胡椒、牛排與大蛇丸三人組成，以惡搞劇情與搞笑風格累積人氣，最高訂閱數曾突破160萬。不過，團體於2020年8月正式解散，成員自此各自經營個人頻道。隨著時間推移，三人目前的頻道發展呈現明顯差距，其中胡椒的頻道訂閱數僅有38萬，與牛排及大蛇丸超過百萬訂閱的表現形成對比。

YouTuber團體「狠愛演」由胡椒（左起）、大蛇丸、牛排組成，但已於2020年正式解散。（圖／翻攝自狠愛演IG）

紅極一時的網紅團體「狠愛演」在2020年拆夥，之後團員各自發展自己的頻道，最近有網友發現，截至目前，胡椒的個人頻道訂閱數僅38萬，與牛排的副頻道「牛排生活Steak's Life」134萬訂閱、大蛇丸頻道118萬訂閱數相比，差距相當明顯。雖然三人各自發展方向不同，更新頻率、內容題材也不一樣，受眾群自然有所差別，但強烈的訂閱數對比仍掀起討論。

不少過去的老粉絲也在Dcard上表達看法，認為「解散後混得最差的是胡椒，他自己一個人拍片真的很不好看」、「牛排沒有了胡椒一樣好吃，胡椒沒有了牛排，誰吃的下去？」，另有人表示，「牛排本身點子很多，胡椒就有一點尷尬，蛇丸本身就好笑」，也有粉絲分享個人觀察「解散後確實是牛排比較有計劃頭腦，相較之下胡椒顯得偏無聊很多。前者是生活日常，後者變成要去湊團」。

截至目前，胡椒的個人頻道訂閱仍維持38萬，與牛排的副頻道「牛排生活Steak's Life」高達134萬訂閱、大蛇丸累積118萬訂閱相比，差距明顯。（圖／翻攝自YouTube）

關於狠愛演解散原因，官方粉專當時曾說明，解散是因影片創作遇到瓶頸及內部問題，但「兄弟依然是兄弟，我們依然是高屏地區團隊人數最龐大的那一個」。今年4月，牛排也在Q&A影片中再次指出「解散是胡椒的決定」，說明解散主因是成員對拍攝手法、影片主題及理念不同，經過多次磨合最終仍決定解散，坦言「只能尊重他（胡椒）的選擇」。

過去網路盛傳狠愛演之間是因為收益分配不均，錢喬不攏才鬧翻拆夥，對此牛排也補充，當年股權分配為「我跟胡椒一人一半，一人50％，這樣剛好100％」，而大蛇丸則以公司網紅身份加入，薪水另計，分潤為蛇丸7成、公司3成。

