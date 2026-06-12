狠房客297刀將全盲房東砍成爛肉！高院駁回上訴 判處19年定讞

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市萬華區2024年6月發生駭人殺人案，70歲房客陳進財因長期積欠房租及債務，不滿全盲顏姓房東催討，竟持剪刀及菜刀狂砍對方共297刀致死。最高法院今（12）日駁回上訴，維持一審、二審判處的19年有期徒刑，全案定讞。

台北市萬華區2024年6月發生駭人殺人案，70歲房客陳進財因長期積欠房租及債務，竟持利剪及菜刀狂砍全盲共297刀致死，最高法院12日駁回陳男上訴，維持19年有期徒刑。（圖／Google Maps）

回顧案情，78歲顏姓房東在台北市萬華區民和街租下一層3房公寓，自住一房另2房分租，其中一房以每月7000元租給陳進財。陳男月領3萬多元低收入戶補助金，卻沉迷賭博，常輸光補助金並積欠房租，並向顏翁借錢長達2年多仍未償還。

廣告 廣告

2024年6月9日清晨，顏翁向陳男催討房租，陳男一怒之下竟持利剪刺殺顏翁39刀，再拿兩把菜刀猛砍258刀，共砍刺297刀，顏翁頸動脈遭砍斷、頭骨碎裂，整張臉被砍得面目全非，後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，當場慘死。陳男犯後搭火車逃亡新竹，後因身無分文且須定期洗腎，打電話報警投案。

台北地院國民法官法庭認定陳男犯行惡劣，雖陳男辯稱因不滿顏翁催促還錢及說「沒錢就去當乞丐」而憤而行兇，事後感到懊悔願道歉負責，並主張自首，但法官考量其說詞漏洞百出，量處19年徒刑。

案件上訴至高等法院，顏翁的女兒到庭痛批陳男自私自利、滿口謊言，絕非真心反省悔悟；顏翁的兒子悲痛表示，父親被剁成一團爛肉，認屍時「根本分不清哪邊是父親、哪邊是地板」，陳男手段凶殘非常可惡，為了脫罪還醜化父親，請求法官從重量刑。

檢察官亦表示，陳男所謂自首乃迫於情勢，並非真心悔悟，且陳男犯案後還跑去賭博，手段極其凶殘，建請法院從重量刑，改判無期徒刑或死刑。高等法院認為陳男打電話自首後留在原地等候員警，節省司法調查資源，並非沒有悔悟之心，維持一審19年刑度。最高法院審理後認為量刑適當，未逾裁量權範圍，因此尊重國民法官庭的判決，於12日駁回雙方上訴，全案定讞。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

更多中天新聞網報導

公務員8/1補發年金！教師能跟進？ 行政院：等釋憲

銓敘部拒還退休金差額慘了！翁曉玲轟不當得利 凍結千萬預算反擊

8/1前補發差額！李來希秀銓敘部「停砍年金重審函」：暫時喘口氣