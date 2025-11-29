狠批台南風災得不到總統關愛 鄭麗文喊重返藍天

國民黨主席鄭麗文（左）痛批民進黨在台南長期執政，不只帶來權力傲慢，也帶來真正腐敗。（曹婷婷攝）

國民黨主席鄭麗文29日出席台南黨部黨慶活動，痛批台南今年風災發生不應該犧牲的人命、不應該損失的財產，「總統難道不是台南選出來的嗎？台南不夠綠嗎？為什麼總統故鄉、發跡地等不到政府關愛眼神呢？」她高喊政黨輪替才不會一攤死水，國民黨一定會提供全台灣智慧、提供所有資源與能量，從台南出發，明年底讓台南重返藍天。

鄭麗文痛批，長期執政帶來權力傲慢，也帶來真正腐敗，她指台南沿海為例，養殖業、溼地為地方經濟帶來活水，現在都「去了了了」，因為全部種了光電，但種了光電後，台灣就不缺電嗎？台灣反而愈來愈缺電，「不但毀了地方重要生態，我們的肺（溼地）也沒有了，更帶來了非常嚴重的貪汙與黑金。」

鄭麗文更直指，不久前世界氣候變遷績效指標，台灣再度墊底，真的是「下夕下井」（丟人現眼），且國際認證台灣綠電、光電不但沒發揮節能減碳，反而引來豺狼虎豹、貪汙黑金。

她說，這不是國民黨說的也不是謝龍介說的，而是全世界都知道，這就是台南、這就是民進黨長年執政之後的結果，她疾呼，再過一年後就是投票日，政黨輪替才不會一攤死水，中國國民黨一定會為了台南發展，提名最優秀、在地的人選，提供全台灣智慧幫台南找出路，以及提供所有資源與能量，從台南出發，明年底讓台南重返藍天。

