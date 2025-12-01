狠批黃國昌「射後不理」發揮到巔峰 朱蕙蓉：民眾黨「愛民」到底愛在哪裡？

民眾黨創黨元老之一朱蕙蓉昨在民眾黨發言人李有宜退黨後，也宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

民眾黨創黨元老之一朱蕙蓉昨在民眾黨發言人李有宜退黨後，也宣布退出民眾黨。她今（1日）發文指出，現任民眾黨主席黃國昌用冷暴力的「消聲匿跡」方式逼退非自身人馬，把射後不理的渣男心態發揮到最巔峰，而在李有宜宣布退黨後，她也知道自己的終點到了。

朱蕙蓉今說，她是創黨004號，多年前與丈夫楊行昌005號收到黨證的時候，相視而笑、心中還有一點點驕傲得意感，不是因為他們是創黨元老，而是感動「朋友竟然創黨了」。從頭到尾她沒有問過創什麼黨？叫什麼名字？為什麼要創黨？也從來沒有享受創黨元老有啥好處或是禮遇。

朱蕙蓉表示，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的宗旨，而民眾黨創黨之初的宗旨，更得意的添加上愛民。可如今前任黨主席在市長任內市長室收取現金數次，目前以貪污、圖利、侵佔等被起訴官司中，現任黨主席在主席選舉後對同僚對手的涼薄態度，更教人不寒而慄。

朱蕙蓉指出，黃國昌面對美國爸爸道德標準相應不理，面對疑似豢養狗仔團隊的指控也顧左右而言他，漠視被認定不是自己人的基層黨員，更是用一種冷暴力的「消聲匿跡」方式逼退，事後還公開表示「要求學就好好求學，一切都祝福」的尖酸苛薄態度。

「真的是把射後不理渣男心態發揮到最巔峰，無人能及！」朱蕙蓉大酸黃國昌，比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一大籌，民眾黨的愛民？到底愛在哪裡？

朱蕙蓉透露，年初辦理民眾黨主席選舉，她當初便和丈夫商量，不退黨是因為要保留選舉權，而當時她已被罰停權半年，在被停權的狀況下，退黨也沒有意義。而黨主席選舉落幕，他們也想看新任黨主席做什麼？如何帶領黨？怎樣對待地方基層黨員？尤其是已經著手預備再披戰袍的夥伴們，所以也沒有想到退黨。

朱蕙蓉說，她開始注意到李有宜勤跑基層行程與態度，也注意到有空降婦女團辦理站台、掃街活動等，但卻都看不到李有宜。如今李有宜到底在面對什麼時間點、什麼人後，忽然要回歸求學，退出政黨，她不知道；但看到黃國昌力挺的周曉芸掛起大型宣傳看板後，在得知李有宜宣布退黨的第一時間，她也知道自己的終點到了。



