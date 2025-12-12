狠揭柯文哲政治煙霧彈！吳靜怡嗆：不會有人相信他清白

政治中心／劉宇鈞報導

台北地方法院11日審理京華城案及政治獻金案，前台北市長柯文哲開庭前持續要求法庭直播，引發議論。時事評論員吳靜怡揭開柯文哲的煙霧彈，她說，柯若真心要透明，就開直播把所有金流交代清楚；她也說，只要橘子許芷瑜不回來，就不會有人相信柯清清白白。

吳靜怡今（12）日以「柯文哲花時間炒作法庭直播，怎麼不找可以自證清白的證人？」為題發文表示，柯文哲開庭後高喊「賴清德比小英還糟糕！」企圖把京華城案的審判拉回政治戰場，但問題從來不是賴清德，也不是蔡英文，而是這個案件中有十一名被告，其中四人已經認罪，而且全部都是市府與京華城案的關鍵人等。

吳靜怡提到，前台北市副市長彭振聲、前都發局總工程司邵琇珮、前鼎越開發董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，這些人不是外人，而是權責、流程緊密相連的核心人物，他們的認罪，構成檢方事證鏈中的關鍵證據，然而柯沒有回應這些實質指控，反而選擇把輿論焦點導向林欽榮與蘇麗瓊，兩位並未認罪、也不是檢方最關鍵的指控者。

「這不是司法攻防，而是政治煙霧彈。」吳靜怡認為，柯文哲若真心要「直播透明」，那就不用直播講一堆書，直接講阿北十大金流進土城，三百萬現金從哪裡來？為何能在市府辦公室騎腳踏車，就有三百萬可以拿？謝國樑母親的兩百萬是誰拿走的？這些幾千萬現金拿去哪裡？為什麼不主動傳喚金主或其他關鍵證人？

吳靜怡直言，柯文哲上週跟黃國昌直播突破五萬人同時上線，沒想到他自己開始土城十講，只剩下一萬多，比黃自己直播還要少，當初大眾以為是柯需要黃，沒想到，恐怕現在是柯不能沒有黃。

吳靜怡強調，當政治成為柯文哲涉嫌圖利貪污的遮羞布，那麼沉默的多數就成了最大的答案，多數人覺得柯就是有貪污。「柯文哲，只要一天橘子許芷瑜不回來，不會有人相信你清清白白」。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

