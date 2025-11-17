狠撞畫面曝光！國道出現「超大鐵架」8車煞不住衰撞…安全氣囊爆開

記者羅欣怡／桃園報導

國道上出現小貨車的棚架，導致8車受損。（圖／翻攝畫面）

有駕駛15日深夜行過國1南向46.4公里處桃園路段時，在內線車道撞擊巨大鐵架，瞬間正副駕駛座的安全氣囊爆開，前後加起來共8台車受害，警方獲報後到場，清查該掉落物疑似是「小貨車棚架」，目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛，撞擊瞬間曝光。

有網友在Threads發文，指出當天深夜11時54分，行經國1南下高速公路46.4公里處，在內線行駛時發現車道上有個大鐵架，但多輛車都反應不及，陸續撞擊鐵架，前後共有8車受害，自己撞擊當下，車子的安全氣囊還爆開，直呼「所幸這次的事故我們人都沒事但很希望能趕快找到肇事的車輛。」

轎車沒閃過鐵架，直接撞擊。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道警方獲報後，也立刻前往處理，經查該掉落物疑似小貨車後面之蓬架，目前共計有8部車輛輾壓造成車輛受損，目前正擴大調閱沿線監視器追查掉落物車輛。

警方指出，小貨車之行為可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款處汽車駕駛人3000元以上1萬千8000以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

警方提醒，因為掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，國道公路警察局將持續加強取締下列項目一、裝載貨物超過規定。(含長度、寬度、高度及重量)二、裝載貨物不穩妥及機件脫落：(一) 所載貨物滲漏、飛散。(二) 載運人客、貨物不穩妥。(三) 裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮。(四) 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落。三、 輪胎胎紋深度不符合規定。

