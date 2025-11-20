狠斷粿粿！范姜彥豐曬上空裸照 公布「好消息」：自律和善良都是選擇

娛樂中心／綜合報導

范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子日前向范姜彥豐道歉，坦承提出「分期付款」賠償的請求被范姜彥豐拒絕。據了解，范姜與粿粿決定私下協商調解，不打算提離婚訴訟，為了避免在法院判決上留下紀錄。范姜彥豐今（20日）曬出上空裸照，並興奮宣布好消息，成功拿到自潛A1 證照，並意有所指「自律和善良，都是一種選擇。」

范姜彥豐體驗一日自潛，認真向教練學習，終於拿到自潛A1 證照。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

范姜彥豐今社群曬出在「一日自潛體驗」的影片，興奮表示拿到A1證照，並寫道「期許自己對於未知 能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇-true to myself（忠於自己），拾起碎片.面對現實，努力修補，然後把肉長回來。」畫面中，范姜彥豐除了認真向教練學習自潛外，最後還脫掉上衣自拍，露出超結實的胸肌，並清楚可見的六塊冰塊腹肌，性感的人魚線也一起曝光，性感度破表。

廣告 廣告

范姜彥豐體驗一日自潛，認真向教練學習，終於拿到自潛A1 證照。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

范姜彥豐脫掉上衣自拍，露出超結實的胸肌，並清楚可見的六塊冰塊腹肌。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

PO文一出，許多網友紛紛狂讚：「加油💪 你很帥😍」、「這隻美人魚🧜♂️要去哪裡釣啊？😂」、「把肉長回來🙌」、「加油！你一定可以辦的到！💪」、「所有失去的，都會以另一種方式歸來。加油努力💪」、「加油！一點一滴慢慢用自己的方式與步調！堅信必成💪🏻」、「多吃一點」、「把❤️的勇氣找回來」、「正能量滿滿👏你超帥的！😍」、「過得比任何人都好就是對自己最大的修復！」、「帥死了🔥」。

更多三立新聞網報導

好市多會員揭「3大原因」漸漸不去買了！ 意外引正反兩派網論戰

才剛來台灣！AV女優恐「染梅毒」緊急停工 崩潰求醫：之前檢查都陰性

Albee激戰忘鎖門！男友媽媽開門嚇壞 目睹她全裸「坐在兒子身上」

館長爆罹憂鬱症！慘被館嫂「拒絕嘿咻」 崩潰真的受不了：都沒有那個

