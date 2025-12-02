狠殺前女友！男竟「載屍見客戶」 棄屍44天後被逮

南韓清州市日前發生一起命案，一名50多歲女性遭前男友殺害。（示意圖／Pexels）





南韓清州市日前發生一起命案，一名50多歲女性遭前男友殺害，失聯長達44天後遺體才被尋獲。涉嫌行凶的男子後來遭警方逮捕，他把被害者車輛推入湖中的監視器畫面也曝光，引發外界關注。

深夜裡，一輛休旅車沿狹窄道路開往湖邊，數分鐘後車輛消失在視線中，接著一名男子獨自走回。畫面中的男子並非車主，而是涉嫌殺害前女友的嫌犯，並在犯案後將她的車丟進湖裡企圖滅證。

這起命案發生於南韓忠清北道清州市，50多歲女性遭殺害，失聯44天後遺體才於一處廢水處理廠被發現。警方日前出動便衣刑警，在一家餐廳內低調逮捕嫌犯，並立即將他押上警車帶回。

廣告 廣告

附近商家表示，當時完全不知道警方行動，直到看到人被帶走才發現現場正在逮人。嫌犯被捕後，起初僅承認雙方爭吵時曾毆打對方，但否認殺人。然而在警方多次詢問下，他最終坦承犯案。南韓警方目前仍持續調查確切犯案動機，並研議是否公開嫌犯身分。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

不滿社群媒體被封鎖！醋女怒殺前男友新歡

離奇！女疑混用4毒亡 前男友詭異舉動「再找1男」

美甲師陳屍豪宅！「已婚前男友」昔為她買保時捷安太座

