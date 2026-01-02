狠殺女友全裸棄山區 卓溪鄉代會前主席獨子遭羈押禁見 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

花蓮縣卓溪鄉代會前主席呂金輝，他的兒子在12月31日當天報案指稱，林姓女友因跳車失去呼吸心跳，警方到場後發現林女全身赤裸陳屍在玉里山區大禹里公墓附近，林女不但全身傷痕累累，且頸部還有勒痕，身上甚至有疑似遭車輛輾過的胎痕。警方認為呂男涉嫌重大，當場將他逮捕，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，林女在和前夫離婚後，為了照顧與前夫所生的孩子，一直居住在前夫家中，直到2個月前開始與呂男交往後才離家；12月31日上午11時許，呂男報案指稱林女因為跳車發生意外，已經沒有呼吸心跳。

不過警方到場後，他又改口說林女身上的傷勢都是被前夫毆打所造成，警方比對呂男座車前後保險桿後，發現有撞擊痕跡與血跡、呂男的住處也鑑識出血跡反應，因此認為呂男涉嫌殺害林女。全案經檢方複訊後，認為他犯罪嫌疑重大且有串供、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見並獲准。

而涉嫌殺害女友的呂男背景也相當特別，他的父親從政超過30年，過去曾經是卓溪鄉7連霸的資深鄉民代表，也曾擔任鄉代會主席，而呂父早年也曾因家產糾紛殺死自己的親弟弟，如今他的獨子又犯下殺人重罪，父子倆人同為殺人犯，也引起地方議論。

