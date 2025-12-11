狠殺檳榔攤闆娘兇嫌收押 判決揭他殺人非首次！曾鐮刀割頸、殺蟲劑噴嘴害命

呂男昨遭逮捕後依殺人罪移送，經檢察官向法院聲請羈押獲准。翻攝照片

高雄鳳山區一家檳榔攤昨天上午發生闆娘遭人持刀殺害命案，兇手呂文璋疑與死者王婦兒子有債務糾紛，竟持刀將手無寸鐵、跪地求饒的王婦砍死，昨天深夜移送後遭法院裁定羈押。檢警指出，呂男過去就有殺人前科，曾因懷疑女友被柯姓計程車司機「種草莓」，即持鐮刀割傷柯男頸部，並扒開柯男嘴巴狂噴殺蟲劑，被依殺人未遂罪判刑5年半定讞，手段暴戾兇狠。

據了解，呂文璋前案發生在2015年，當時他透過李姓女友認識曾搭載李女的柯姓小黃司機，柯男因載過李女還曾接濟她金錢，被李女當成朋友，並將柯男介紹給男友呂男認識。

不料，2015年4月25日晚間，呂男因見女友脖子上出現疑似吻痕，懷疑女友與柯男有一腿，竟醋勁大發，竟預藏一把鐮刀前往柯男家中尋仇。當晚10點半左右，柯男下班後在住處休息，呂男一上門就質問他跟李女是什麼關係，柯男表示是搭車認識，後來李女說經濟有困曾借錢給她，就是普通朋友。但呂男不信，怒嗆「再講啊」後，就持刀揮砍劃破柯男頸部，傷口長達10公分，又持續對柯男拳打腳踢將他擊倒，以雙腳膝蓋跪在柯男胸口壓住，以殺蟲劑朝柯男嘴巴噴灑約10秒洩憤。

柯男當時身受重傷，情急生智假裝昏迷，呂男才悻悻然離去。事後經家人將柯男送醫急救，倖免於難，但他在法院審理時仍不敢開罪呂男，表示希望法院「判輕一點」。一審原依傷害罪輕判1年半，檢察官上訴後高雄高分院改依殺人未遂罪重判呂男5年6月徒刑，上訴最高法院後定讞。



