狠殺舊愛一早照上班！冷血男「載屍見客戶」整天趴趴走 駭人案情曝光

南韓忠清北道清州市一名50多歲女子10月中旬下班後失蹤，長達40多天音訊全無。警方近日突破案情，確認女子遭金姓前男友持刀刺殺，並棄屍於廢水槽中，涉案SUV也在忠州湖被尋獲。更恐怖的是，金男犯案後竟載著屍體到公司上班、正常拜訪客戶及處理公務，完全沒有異狀，冷血程度令人髮指。

韓聯社報導，50多歲的金男於10月14日到前女友住處堵人，等待她下班返家後，搭上女方的SUV前往鎮川郡一處停車場。金男懷疑女方另結新歡，雙方在車上爆發激烈爭吵，隨後前男友情緒失控，持凶器朝被害人連刺10多刀致死。犯案後，他載著遺體在清州與鎮川一帶徘徊整夜，期間將凶器丟棄，至今尚未尋獲。

更令人震驚的是，金男在犯案隔日清晨，先是返回住處換衣服，隨後駕駛載有屍體的SUV前往其經營的廢棄物處理公司上班，並正常拜訪客戶、處理公務，毫無異狀。直到傍晚下班後，他才將遺體裝入麻袋，運至合作廠商位於陰城郡的廢水處理槽內棄置。

為掩蓋罪行，金男將帶有血跡等證據的SUV轉移至兩處客戶所在地，用防水布遮蓋，並向客戶謊稱「孩子常開車闖禍，我把車沒收了，暫時幫我放一下。」隨著專案小組深入追查並逐漸縮小範圍，金男才在11月24日將該車開往忠州湖沉入湖底，隔天便遭警方以暴行致死嫌疑緊急逮捕。

警方後續尋獲被換上其他車牌的SUV，並根據金男供述在陰城郡發現死者遺體。調查顯示，金男在女方失蹤前1個月，曾搜尋道路監視器位置等資訊，疑為預謀性行動。金男否認預謀殺人，僅稱在爭吵中動手導致死亡。目前警方已將SUV內DNA送交鑑定，並以殺人罪嫌向法院申請拘捕令，案件仍在進一步調查中。

