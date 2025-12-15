狠殺鄰居夫妻... 吳龍滿想聲請目擊者「死者2兒」出庭作證引撻伐

高雄苓雅區前年發生狠殺鄰居命案，凶嫌吳龍滿疑似不滿樓上鄰居太吵，竟持刀殺害羅姓夫妻，而兩人的一對兒子成了此案「唯二」目擊證人。15號開庭時吳龍滿竟聲請兩名幼童作證，並質疑「小孩說的都是真的嗎？」而小孩們得知要出庭後情緒激烈，經醫師評估這才作罷，家屬的委任律師痛斥凶嫌，「殺兩人不夠，還想從心理上殺害兩名孩子」！

嫌質疑「小孩說的都是真的嗎？」死者家屬氣炸

前年殺害樓上鄰居的凶嫌吳龍滿，落網當下不發一語，一審被國民法庭判處2個死刑，15號上午高雄高分院再開庭，吳龍滿不僅態度冷靜，庭前他還聲請死者兩名兒子出庭。

回顧案情，前年9月份吳龍滿疑似不滿樓上鄰居太吵，他趁著死者2名兒子上學當下，持刀闖進屋內砍殺羅姓夫妻，而死者的一對兒子也成了此案「唯二」目擊證人。據了解，高雄高分院開庭審理前，吳龍滿先質疑死者2名兒子的證詞，並聲請2人作證，還說「小孩說的都是真的嗎？我要求一定要傳2人過來」。

2兒收傳票情緒激動 律師痛批嫌「想從心理上殺害2童」

死者家屬氣炸，痛批「小孩目睹父母死亡，連搬到外縣市都不能平靜，別說小朋友，連大人都受不了」。家屬也請求法官放一條生路，不要讓小朋友在沒有父母的保護下出來作證。而兩名小朋友接獲傳票後，反應相當激烈，好在經醫師評估後沒出庭。

家屬委任律師也抨擊凶嫌「殺兩人不夠，還想從心理上，殺害兩名小孩」。檢方跟家屬律師堅持要判吳龍滿死刑，而吳龍滿則做無罪答辯，如今就待明年1月份視訊宣判，還給死者一個公道。

