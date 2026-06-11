狠殺鄰居夫妻！高雄男死刑被撤銷 2男童現況曝：還是很不好

【緯來新聞網】高雄市一名吳姓男子因不滿樓上鄰居長期發出噪音，2023年9月早上持刀上樓行兇，殘忍殺害羅男及蔡女，讓目睹全程的2名男童不斷自責問：「我是不是壞小孩？」如今3年過去了，吳男在監獄中不愁吃穿，死刑還被撤銷，但2名孩童狀況令人擔憂。



吳男2023年9月15日上午7點多，不滿樓上羅男夫妻一家長期發出噪音，持利器上樓對2人猛砍，犯案後騎車逃逸。不過，警方調閱監視器追查，在當天上午10點30分左右將人逮捕歸案。

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高雄吳男殺害鄰居夫妻，導致2男童有陰影。（圖／翻攝畫面）

原本吳男到二審均被判處死刑，但案件上訴到最高法院，卻遭法官駁回，理由是一審未認定吳男殺人動機，但二審卻認定吳男懷疑是樓上住戶發出噪音，而稱吳男為預謀殺人，與卷證資料不符。另外，也認為有必要再對吳男做精神鑑定，所以撤銷死刑判決，發回更審。



對此，蔡女父親氣炸痛罵「無恥」，直言撤銷死刑的最終目的要廢除死刑，但是殺人償命、罪證齊全，而且在地方法院已經做過很多次鑑定，為何要拖延、重新鑑定，痛批政府及法官欺負被害人，一點同理心都沒有。



至於2名男童的現況，目前已搬離高雄，定居花蓮和阿公阿嬤同住，但身心受創，想到總會自責問「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」，生活難以回到正軌。



蔡父透露，只要再提到案情，小孩和阿公阿嬤至少都要痛苦1個月以上，因此就算有新進展，仍會盡量迴避不談，「小朋友狀況還是很不好」。



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