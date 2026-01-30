狠殺馬國女大生更二審逃死 陳揮文氣炸：有什麼教化可能？

殘忍殺害馬來西亞籍鍾姓女大生的凶手梁育誌逃過死刑。(本報資料照片)

男子梁育誌性侵殺害馬來西亞籍鍾姓女大生後棄屍山區，法院一審、二審及更一審三度判死刑，但最高法院第二度撤銷發回更審後，高雄高分院合議庭以梁育誌非事前預謀性殺人、非情節最重大之罪，也有教化可能，昨（29日）改判無期徒刑。資深媒體人陳揮文對此不滿地說，該判死的案件都不判，哪有這種道理？每次看這東西都很生氣，這樣子沒辦法判死刑，個人是沒辦法接受，不認為凶手有教化可能。

針對該判決，死者母親得知判決結果後，大喊不能接受；高雄高分檢也批原判決有違背法令之處，將上訴三審。陳揮文昨在中視節目《新庶民大頭家》中痛批，以目前台灣現行狀況，這些法官不會去判死刑定讞，類似案子太多；他質疑強盜殺人、殺害尊親屬的還有什麼教化可能？這種很離譜的，還有愷愷案也是，關鍵就在立委能否先一步步恢復部分死刑。

陳揮文續批，該判死的案件都不判，哪有這種道理？民調也顯示超過八成民眾認為台灣社會狀況需要死刑，憑什麼政府不執行、立委不反應民眾需求，每次看這東西都很生氣，之前就曾找另一個女大生要下魔手，幸好對方逃過，結果被害人走在暗黑小路遇害，這樣子沒辦法判死刑，個人是沒辦法接受，不認為有教化可能！

陳揮文也提到，立法院要修法，從制度上去改革，立法院藍白過半，拜託去修相關法案，幫被害人討一個公道。

