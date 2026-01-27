狠殺高雄女建商！死囚歐陽榕關押15年 驚傳器官衰竭病逝

【緯來新聞網】死囚歐陽榕過去犯下震驚全台的高雄女建商分屍案，2011年被判死刑定讞，一直關押在高雄看守所，近日傳出因身體不適戒護外醫，並於25日器官衰竭病逝，結束他的一生。

死囚歐陽榕日前因身體不適戒護就醫，在25日因器官衰竭病逝。（圖／警方提供）

歐陽榕曾是知名紙廠的加工處副處長，1999年因故離職後開始投資股，卻背上鉅額債務，同年12月向盧金惠承租店面經營咖啡店，2人因而結識；盧金惠認為他只是懷才不遇，因此每個月都借錢支持他，金額從數萬至十幾萬元不等。



直到2003年，他再度向盧金惠借錢但被拒絕，結果就起了歹念，在2003年4月21日犯案，把屍體分別丟棄在高雄多個垃圾集中區與山區到路邊的林區，隔天打電話向其家屬勒索1200萬，但死者的家屬早已報警。



警方調查後，很快將歐陽榕逮捕歸案。起初歐陽榕否認犯案，直到盧金惠的頭七才坦承犯案。經過法院多年審理，於2011年6度判處死刑，之後就一直關押至今。



據悉，歐陽榕曾多次透過司法管道提出救濟，喊冤當年法官在「沒有殺人」的實情下，硬是以「不詳方法殺人」對他量刑，近年也成為死刑釋憲聲請人之一。不料近日傳出身體不適戒護就醫，並於25日因器官衰竭病逝。



橋頭地檢署檢察官相驗後，因歐陽榕本身有糖尿病病史，但未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，無可疑外傷。檢察官認定，死因是糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，已開立相驗屍體證明書。

