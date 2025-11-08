把12歲女兒賣到日本性按摩店「陪睡60人」 狠母桃園賣淫遭逮

泰國12歲少女被母親賣到日本性按摩店。示意圖

泰國一名12歲少女慘被親生母親以「赴日打工」為由騙到日本東京的非法按摩店，短短一個月內被迫接客高達60人。母親事後拋下幼女，前往台灣持續從事賣淫工作，最終遭桃園警方逮捕。這起案件引起日、泰兩國注意，兩地警方已啟動聯手行動，預計下周將少女送返泰國，並展開跨國引渡程序。我國刑事局也已

根據《日本新聞網》報導，少女的29歲生母今年6月底以「一起去日本賺錢」為名，將女兒帶到東京，實際上卻把她送進一間非法色情按摩店。店家強迫少女使用假名提供性服務，兩周後母親便藉口「要回泰國」離開，下落不明。少女在日本警方行動中被救出後，意外揭開被生母賣入淫窟的真相。

據了解，這名狠母並未回泰，而是直接入境台灣，但她隨即因涉及另一宗賣淫案件，已在10月底被桃園警方逮捕，並依社會秩序維護法裁罰，目前她因逾期停留由移民署收容中，後續也將依法遣返。刑事局已透過駐泰、駐日聯絡官確認相關狀況，後續也將配合處理。

泰國警方表示，將派遣專案小組赴日，與日本警方會面並詢問受害少女，以釐清整起人口販運案的細節。完成日本程序後，調查團隊將轉赴台灣處理引渡事宜，把涉案母親押返泰國受審。

日方目前已逮捕東京按摩店51歲店長細野正之，罪名包括強迫未成年賣淫及涉嫌人口販運。辦案人員懷疑這並非單一事件，背後恐藏有跨國犯罪網絡。泰國警方指出，至於少女母親過去5年間出入境多達27次，幾乎專跑東南亞與東北亞多國，研判她可能是組織成員之一。

被救出的少女目前身心狀況穩定，暫時由日本社福機構安置。泰方表示，將協助她返國後接受心理輔導與保護安置，盼她早日重返正常生活。



