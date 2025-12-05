狠母橋上丟小孩「自己也跳」！腦漿溢出驚悚無碼片曝光

國際中心／楊佩怡報導

近日，中國杭州市發生一起驚悚墜橋案！一位媽媽站在橋上，先將自己的小孩往下拋後，自己在從橋上跳下去，兩人目前傷勢不明。當時墜落的地點剛好在大馬路上，許多車主和路人都親眼目睹這起事件，畫面曝光後在網上瘋傳，據了解疑似是婆媳爭執所導致悲劇發生。





狠母把小孩丟下橋「自己也跳」！重墜地「腦漿溢出」驚悚無碼片曝…路人全嚇瘋

杭州媽媽狠心將小孩拋下橋後，自己又跟著跳下去，傷勢不明。（圖／翻攝自X平台）

事件發生在12月3日，根據行車紀錄器畫面可知，一名身穿深藍色上衣的女子站在橋上，狠心將小孩一把抱起拋下橋，自己再跟著跳下去，重摔在大馬路中間。駕駛人們紛紛急踩煞車繞路走，一旁的警察立刻衝上前查看情況，目前傷勢如何不得而知。還有網友PO出另一視角，當女子和小孩墜橋後，一位身穿紅色上衣的老婦人在橋上不斷哭喊：「我的孫子」。

廣告 廣告

狠母把小孩丟下橋「自己也跳」！重墜地「腦漿溢出」驚悚無碼片曝…路人全嚇瘋

另一視角可見婆婆在橋上大喊：「我的孫子」。（圖／翻攝自X平台）

消息曝光後，就有網友還原當天情況，據了解事發地點位於濱文路及江虹路口，當時婆婆在開車，車上坐著媽媽和小孩，然後婆媳之間大吵一架，媽媽便帶小孩下車，先把小孩丟下橋，自己又跳下去。網友則傻眼痛批「太慘了，這樣的瞬間往往藏著無形的重壓，得從社區層面多建些傾訴管道才行」、「愛兒女是母親的天性，這位母親要有多絕望才會走到這一步」、「媽媽帶著女兒從天橋跳下那一刻，我的心真的碎了… 」、「孩子才幾歲啊！她做錯了什麼要跟著媽媽一起走？」、「人間慘劇，中共你有罪」、「太慘了，願來世幸福」。

狠母把小孩丟下橋「自己也跳」！重墜地「腦漿溢出」驚悚無碼片曝…路人全嚇瘋

有網友曝光清晰視角，媽媽和小孩因重力加速度墜地，腦漿溢出。（圖／翻攝自X平台）

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：狠母把小孩丟下橋「自己也跳」！重墜地「腦漿溢出」驚悚無碼片曝…路人全嚇瘋

更多民視新聞報導

中華民國國徽現蹤南京？網湧現場祭拜…下秒竟遭封鎖

日男拍「紅燒熊掌」製作過程！網驚可怕片段：沒食慾

4阿姨遭誤認中國客！日人見「台灣人徽章」秒改口

