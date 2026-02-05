狠母碧潭溺殺2女！夫申請補償360萬 北檢認「冷漠失責」砍4成

簡女溺殺2女兒，丈夫申請補償金遭打折。資料照片

中國籍簡姓女子前年7月將10歲、8歲女兒溺斃在新店碧潭，案情曝光引發譁然。台北地方法院國民法官庭一審判16年6月有期徒刑，簡女丈夫日前向台北地檢署申請犯罪被害人補償金360萬元，北檢審酌認為，簡女丈夫在妻子失明無法工作後，沒有給予適時支持，妻子返台定居面臨壓力時也未排解與關心，才會釀成這起人倫悲劇，因此決定酌減補償金4成，簡女丈夫可獲得216萬元補償金。

回顧這起悲劇，簡女與白姓丈夫結婚11年誕下2女，一家人原住在中國，後因簡女左眼受傷無法工作，舉家搬回台灣與公婆同住，兩代之間卻常因生活、教育觀念不同發生衝突，簡女長期無助壓抑欲尋求丈夫支持，對方卻冷淡回應：「各自的委屈不要訴苦，要自己消化。」

前年7月2日上午8時，心情低落的簡女與公婆發生口角，她憤恨的逼問「為什麼會這樣對我？到底把我當什麼？」，依簡女在庭上陳述，當時公公有用台語回嘴，婆婆則拿起手機錄影，但整個過程幾乎只有她一個人在說話，她在盛怒之下還抄起家裡碗盤、水杯洩憤。「我也不知道為何當下沒有控制好情緒，一直以來老公是我的全部，但他卻讓我覺得不被理解，我主要是氣自己沒有達到公婆的要求，氣自己眼睛受傷沒有收入。」簡女哽咽說道。

同天上午近8點，負氣的簡女帶著2個女兒前往新店碧潭浮桶橋步道，她在偵訊中自陳，走在湖邊心中五味雜陳，3人抵達渡船頭時，她心中突然閃過一個邪惡想法，誘騙女兒「要去坐船」，說完牽著2女走進水裡，隨後鬆開手，眼睜睜地看著大女兒飄進湖中，小女兒則逐漸往岸邊靠，發狠的簡女見狀竟再次誘騙她下水，自己游回岸邊求生，最後導致幼女雙雙溺斃。

隔天7月3日下午4時許，簡女再次回到案發地點試圖跳水輕生，下水後又自行上岸，當天晚間她走到派出所報案，這起人倫悲劇因此曝光。

法庭上，簡女不斷否認對公婆、丈夫懷恨在心，再三強調是恨自己為何眼睛要受傷，才會沒錢搬家，間接導致悲劇發生，淚訴「給我一次重來的機會絕對不會做後悔的事。」

判決出爐後，簡女丈夫日前以被害人父親名義，向北檢申請360萬元補償金，北檢犯罪被害人補償審議委員會審議認為，簡女在中國期間，因眼睛失明導致無法繼續從事護膚品電商、紋鏽等工作，還因此罹患身心疾病，但丈夫都未給予適當支持。

簡女返台定居後，面臨適應新環境與人際壓力，丈夫也未給予關心和排解，才會間接釀成這起家庭悲劇，難認其對本案沒有責任，因此決定酌減補償金金額4成，簡女丈夫獲216萬元補償金。



