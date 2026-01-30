狠母駭人餵藥奪命 ！台中8歲、3歲男童雙亡

警車示意圖。取自Pexels



台中市31日發生駭人殺子事件，分別年僅8歲、3歲的男童被發現失去生命跡象，消防局獲報到場，趕緊將兩童送醫搶救，可惜，不治雙亡；母親情緒十分激動，轄區警一分局員警給予管束。據悉，該名母親罹病，全案調查其動機；現場找到可疑藥物，不排除餵藥取命。

調查發現，兩名男童均是女子的親生兒子，但分屬不同的生父。母親撥打電話給朋友，言談中充滿負面情緒，朋友感到不對，趕抵母子住處，發現兩名男童沒有呼吸心跳，趕緊報警和撥打119。男童被發現時，均無生命跡象，送醫搶救沒有救回。

警一分局鑑識人員到場，男童身上初判沒有明顯的外傷，現場有找到藥物，將相驗釐清死因。

母親情緒激動，警方管束後強制送醫。調查發現，該名母親罹病，且近日與前男友發生爭執。事發前，曾經撥打電話向友人吐露心情，也吐露帶走兩個小孩的負面想法。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

