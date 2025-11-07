狠母騙12歲女兒赴日「賣淫」！事發後疑「逃到台灣」
國際中心／張予柔報導
日本東京一間違法按摩店涉嫌剝削未成年少女從事性交易的案件持續延燒，警方不僅逮捕店長，還懷疑背後涉及了人口販運。受害者是一名年僅12歲的泰國籍少女，遭親生母親以「赴日工作」為由誘騙至日本，隨後被強迫在按摩店內從事性服務。更令人震驚的是，少女母親在事發後離開日本，至今未返泰，疑似藏匿於台灣，引發跨國追查。
這名12歲少女被母親以「一同赴日工作」為由騙到日本，並被逼提供性服務。（圖／翻攝自Ｘ）
根據日本警方調查，這名12歲少女今年6月底被母親以「一同赴日工作」為由帶到日本，抵達後即被送往東京一間非法營業的按摩店。店方要求她使用假名，並提供性服務。少女供稱，儘管心中抗拒，但不敢違抗母親，只能被迫順從。兩週後，母親丟下「會來接妳回家」的話後便離開日本，少女則被獨自留在店內繼續接客。警方掌握的資料顯示，少女在33天內共接待61名男性顧客，所得收入遭店家瓜分，剩餘款項則匯入與母親相關人士的帳戶。
少女的生活環境十分惡劣，被迫睡在店內廚房的角落，還要日夜為顧客提供服務。（示意圖／翻攝自Unsplash）
少女的生活環境十分惡劣，被迫睡在店內廚房的角落，日夜為顧客提供服務。她8月離職後，被母親得知消息，竟要求她到另一間違法按摩店繼續賣淫。少女雖曾聽說居留超過15天可能遭逮捕，但在長期壓迫下終於鼓起勇氣，於9月16日獨自前往東京出入國管理局求助。
警方逮捕按摩店51歲店長細野正之，並協助將被害少女接回泰國安置。（圖／翻攝自Ｘ）
泰國警方也介入此案，並與日方合作，協助將被害少女接回泰國安置。據泰國當局指出，少女母親現年29歲，過去曾頻繁出國，足跡遍及日本、越南及台灣。少女平時由親戚照顧，與母親相處時間極少。根據《朝日電視台》報導，母親疑因債務纏身，向熟人求助沒結果，竟將女兒騙到日本從事性交易以償還債務。目前少女母親沒有返回泰國，疑似藏匿於台灣，但尚不知是為了躲避追緝，還是另有目的。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110
原文出處：狠母騙12歲女兒赴日「賣淫」33天接61男客！事發後神隱疑「逃到台灣」
