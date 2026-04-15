狠父失控停車場怒踹小孩！男童遭推倒趴地又被猛踩 畫面曝光網炸鍋

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記者林盈君／台北報導

昨（14日）上午7時許，台北市信義區某停車場，疑發生家長不當管教事件，當時現場有1對父母、2名揹書包的孩子，根據時間來看，應為2孩子上學時間，未料該名父親卻突然情緒失控，不但推倒其中1名孩子，甚至出腳怒踹、踢踩，過程被目擊民眾拍下PO網，引發輿論爭議。對此，台北信義分局表示，目前雖尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。

台北信義區國父紀念館停車場，疑發生家長不當管教事件，該父親用腳狠踹孩子。（圖／翻攝社會事新聞影音）

據了解，昨天上午，北市信義區某停車場內，一名父親疑情緒失控，先推倒其中1名孩子，再出腳用力狠踹，讓附近目擊民眾都大吃一驚。當時旁邊的母親雖然揮手勸導，但仍無法阻止父親，出腳踹孩子的背部，最後孩子自己從地上爬起來，身旁另一名孩子則有些不知所措。

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台北信義區國父紀念館停車場，疑發生家長不當管教事件，該父親用腳狠踹孩子。（圖／翻攝社會事新聞影音）

由於當時正值上課上班時間，有多民眾目擊此事件，將過程PO到「社會事新聞影音」，影片曝光後，網友們紛紛擔心孩子的狀況。對此，警方指出，事件發生地點為國父紀念館停車場內，尚未接獲報案，但已主動檢視相關影像並介入查處。因案涉兒少保護情事，警方已掌握相關人員身分，將通知到案說明並依法辦理，另依規定通報相關單位介入關懷輔導。

台北信義區國父紀念館停車場，疑發生家長不當管教事件，該父親用腳狠踹孩子。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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