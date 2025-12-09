狠父灌水、拳打腳踢年僅2歲親兒！肝、胃破裂 重判18年定讞

記者楊佩琪／台北報導

▲陳男以灌水、拳打腳踢虐死2歲親生兒子，被判刑18年定讞。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台南一名陳姓男子被控以各種殘忍方式，虐待謝姓同居女友年僅2歲的兒子，最終男童因肝臟損傷、胃破裂導致腹膜炎引發敗血症休克死亡。一審、二審皆重判陳男18年有期徒刑。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。

陳姓男子和謝姓女友於2020年起同居，2人並生下1子。但2022年起，陳、謝2人便經常對年僅不到2歲的兒子施暴。一度被發現，兒子被家暴暨性侵害防治中心帶走、安置，2023年7月間回到陳、謝2人身邊，但陳男惡行不改，以不服從管教為由，多次對兒子施暴，包括綑綁、灌水、拳腳相向，最終造成兒子肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流進腹腔，造成腹膜炎引發敗血性休克死亡。

一審、二審考量陳男犯後認罪，有悔悟心，因經濟狀況不佳，小孩的生活、管教重擔全落在他頭上，發現小孩沒反應，當場也施以CPR急救，並於小孩母親達成調解，再考量其捶打、對小孩腹部施以重壓等，並非基於直接故意，重判陳男18年有期徒刑。全案上訴三審，最高法院駁回，定讞。

