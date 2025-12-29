狠父砍親生子女！蘇利南人倫血案釀9死 總統親友也遭毒手

南美洲國家蘇利南（Suriname）首都巴拉馬利波（Paramaribo）郊區當地時間27日晚間發生駭人刺殺案，造成9人死亡，包括5名兒童在內，另有1名成人和1名兒童重傷送醫。警方表示，已逮捕一名男性，他在逮捕過程中腿部中槍，目前在醫院接受治療並受到警方監管。

南美洲蘇利南發生人倫血案，9人慘死。（示意圖／PEXELS）

蘇利南總統西蒙斯（Jennifer Geerlings-Simons）證實，死傷者中包含她的家人和鄰居。她在聲明中表示：「在家人朋友應該相互扶持的時刻，我們卻面對世界殘酷的另一面現實。我祝願所有死者家屬在這難以想像的困難時刻，能獲得力量、勇氣和安慰。」

據當地媒體引述官員和居民說法，指出犯案男子疑似有精神健康問題。

據當地媒體報導，男子在與妻子通電話發生爭吵後，在家中廚房用刀刺傷了自己11歲的女兒，接著攻擊其他孩子，鄰居在聽到動靜後前來阻止，也被男子刺傷，最終造成9人死亡、2人受傷的慘劇。

警方表示，由於在制伏過程中男子試圖以利刃攻擊，因此不得不開槍制止。

值得注意的是，蘇利南向來是全球刺殺死亡率最低的國家之一，類似事件極為罕見。

