狠父逼女兒做「3000個仰臥起坐」原因曝光 警察出手了
韓國首爾一名50多歲的男子，他的女兒正就讀高中，日前他逼女兒做3000個仰臥起坐，理由是「女兒沒有寫英語作業」，警方認為他涉嫌《兒童福利法》虐待兒童罪，已經將這名嚴格凶狠的父親逮捕了。
根據韓國媒體報導，這名父親被指控，因為女兒沒有做英語作業，所以處罰她在道峰區的家中做了3000個仰臥起坐，但實際上女兒只做了大約800次就沒有體力繼續做下去了。家裡其他人看不下去，所以向兒童保護機構通報，機構獲報後馬上通知警方，警員立即到場阻止了接下來女兒繼續被迫做仰臥起坐。
報導指出，警方到場後立即將這名父親逮捕，並且禁止他接近或聯繫女兒。令人意外的是，這名父親已經不是第一次被舉報了，警方表示，他之前就有虐待兒童的前科。
目前道峰警察局正在對此案件的細節進行更詳細的調查，要釐清相關經過與責任，而這起案件也引起韓國網友的熱烈討論，紛紛留言表示「3000次你要不要自己做做看？這名爸爸！」、「為什麼要做3000次，這也太誇張了吧」、「許多成年人雖然具備生育能力，但他們的心智卻停留在未成熟的嬰兒階段」、「300次以內是可以理解的，但如果是3000次，那就意味著你有心理問題，例如憤怒管理障礙或其他問題」、「他虐待孩子，理應受到譴責」。
