狠父鐵鎚衣架狂虐兒「小學打到高中」 悽慘少年全靠營養午餐續命

台中一名少年長期遭生父凌虐，從9歲起就三天兩頭遭父親以鐵鎚、皮帶毆打，或徒手掐頸、罰跪，甚至不給飯吃，只能依賴學校營養午餐止飢。期間台中社會局曾緊急安置，但狠父仍未停手，直到少年讀高中時遭父親毒打就醫，確診罹患創傷後壓力症候群及重鬱症，社會局才對狠父提告，台中地院審理後犯妨害幼童發育罪判他有期徒刑1年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，少年與父母及3個兄弟姊妹同住台中市，從9歲就讀小學時起，就遭父親以每週至少4次的頻率毆打凌虐，包括持衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶毆打、掐頸、罰跪等暴力對待，甚至故意不讓他吃東西，導致當時就讀國小的男童只能吃學校營養午餐度日。

由於男童遭凌虐受傷時均未即時就醫，身上經常出現大大小小傷勢，2017年被學校發現通報後，送到中國醫藥大學附設醫院急診，查出頭部有未明示部位挫傷、胸部挫傷等，社會局當時將他緊急安置，但返家後仍不時被父親毒打。

不堪長年家暴罹患重鬱症

2022年底，已經就讀高中的少年又因身上多處受傷，經學校通報被送到醫院急診，發現其左眼瞼及眼周圍撕裂傷等，社會局再度緊急安置，並由社工多次陪同少年就醫治療，但少年已因長年被父親凌虐，確診罹患複雜性創傷後壓力症候群(PTSD)及重鬱症，身心受到嚴重且難以抹滅的傷害。

社會局提告後，台中地院審理認為，少年父親罔顧倫常長期凌虐兒子，手段極盡粗暴不仁，但考量他坦承犯行，並與被害少年在審理中達成調解按期支付賠償，決定給予自新機會，判處他有期徒刑1年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並嚴格禁止再對少年施暴，並須參加5場親職法治教育課程。



