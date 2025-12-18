狠甩101一千萬人次！台北最強景點是「這裡」營養師推3招吃遍周邊美食

台北觀光人潮正式破千萬！根據觀光署公布最新統計，西門町以近二千萬人次打敗台北101、故宮等景點，它稱霸的祕訣與邊逛邊嗑小吃的健康攻略，一點不藏，全數分享！

西門町居冠的關鍵

台北市如何在眾多亞洲旅遊城市中殺出重圍，成為本地人與外國觀光客的首選？觀光署表示，關鍵在於它完美融合了「便利」、「多元」與「永不無聊」的特質。從捷運出站即達的商圈，到24小時不歇息的美食選擇，讓觀光客覺得隨時有得吃，非常便利。

而從百年歷史的建築古蹟，到最前衛的藝術展演，台北提供了一種高密度、高效率的體驗。無論是追求快節奏購物娛樂的年輕人，或是喜愛漫步感受文化的旅人，都能在這座城市找到自己的節奏，並且透過便捷的大眾運輸，輕鬆將這些豐富體驗串連起來，創造獨一無二的旅行記憶。

台北市範圍內最受歡迎的前十大景點

根據觀光署最新統計，2025年1～9月，台北市主要景點累計吸引破千萬人次造訪。第一名的西門町幾乎狠甩台北101，觀光客人數相差一千萬之距。以下為觀光客最喜歡去的前十大排行榜：

排名 景點名稱 累積觀光人次 1 西門町商圈 1954萬8797人 2 台北101 947萬4223人 3 松山文創園區 857萬250人 4 陽明公園 470萬6680人 5 華山1914文創園區 414萬7652人 6 國立中正紀念堂 309萬6134人 7 國立臺灣科學教育館 272萬9258人 8 臺北市立動物園 183萬2446人 9 國立故宮博物院 169萬2052人 10 士林官邸公園 153萬5361人

排名第二的台北101世界知名，豐富了城市夜景，內部商場也能享受購物樂。（圖／李南燕攝）

西門町從一度沒落到東山再起

觀光署也收集了網友對冠軍西門町的評價。西門町最出眾的特色是「從早到晚都很多人，吃喝玩樂通通有」，其密集的商家、完善的步行環境、強烈的青春潮流氣息，成為吸引國內外遊客的超強磁鐵。

也有網友認為，「西門町範圍很大、會逛得很累、玩具很可愛、牛肉麵很好吃。很多很好玩的小店很值得去逛喔，有很多寶值得去挖。」因此，不只是東南亞人、日本、韓國觀光客喜歡在這裡逛，歐美觀光客也聞名而來。

逛西門町吃喝選擇多多 小心鈉含量！

逛累了，台北隨處可見的庶民小吃是補充能量的最佳選擇。然而，如何在享受美味的同時兼顧健康？營養專家提醒，許多經典小吃隱藏著高熱量與高鈉的陷阱。

高敏敏營養師曾表示，舉例來說，一碗濃郁的「滷肉飯」熱量約350～400大卡，鈉含量可能超過1000毫克；而國民美食「蚵仔煎」因使用大量醬料，鈉含量也相當可觀。

高敏敏建議的聰明吃法是：「分享著吃、主動減醬、搭配蔬菜」。例如，點一碗滷肉飯與朋友分食，並多點一盤燙青菜，同時主動要求醬料減半或另外放在盤子邊或是小碟子，這樣就能大幅減少油脂與鈉的攝取，也還有餘裕品嘗其他風味的小吃。

下回計劃到台北玩，不妨帶著這份景點人氣榜與健康小訣竅，暢快遊逛的同時，也能吃得盡興又安心。

西門町最資深店家之一，屹立近60年的成都楊桃冰，解膩最棒選擇。（圖／李南燕攝）

◎ 圖片來源／李南燕攝

◎ 資料來源／交通部觀光署．高敏敏營養師

