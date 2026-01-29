狠男不滿3歲繼子「大便弄髒褲子」推撞洗手台、痛毆 二審仍判7年10月

記者楊佩琪／台北報導

桃園市吳姓男子被控對年僅3歲的繼子多次在住處、工作的超商內施暴。一次因男童「大便弄髒褲子」，被吳男以棍棒毆打、推撞洗手台。一審吳男被依家暴殺人未遂等罪，判處7年10月有期徒刑。二審高等法院29日宣判，駁回上訴，維持原審刑度。

根據判決，吳男與妻子結婚後，和3歲的繼子同住在桃園市龍潭。自2024年3月起，擔任超商店員的吳男經常帶著繼子到超商上班，就近照顧。但吳男明知繼子年僅3歲，也無生活自理能力，經常因故不滿繼子沒達到他的要求，至同年6月8日間，在超商或住處對繼子摑掌、以拳頭毆打，或棍棒、「愛的小手」等物毆打繼子，造成繼子小小身體布滿新舊瘀傷。

包括同年4月間，吳男在超商內，以棍棒毆打繼子，造成繼子腳部紅腫、有條狀傷痕及鼻側流血等，因有顧客於2天後發現繼子的傷勢，因此通報桃園市社會局。同年6月8日，該名顧客又見繼子臉部、眼窩有瘀傷，因此再次通報。

沒想到吳男並未因此收手。同年月26日深夜至27日凌晨，不滿繼子忍不住大便弄髒褲子，吳男竟在超商內，抓著繼子的頭髮並將他踹倒在地，又以腳重踹、重拳毆打，還將繼子朝遠處踹踢。隨後吳男帶繼子回家，告訴妻子發生什麼事，便又以抓背棍毆打繼子，再推撞洗手台8次，導致繼子失去意識陷入昏迷，才將人送醫。經醫師評估，繼子不僅有腦出血及腦波異常，得以癲癇藥控制，且有語言及認知發展遲緩的後遺症。

一審桃園地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑1年7月。又成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年。應執行有期徒刑7年10月。

二審高等法院審理後認為，依卷內事證，吳男確實有虐童犯行，其否認殺人未遂犯意並不可採。且原判決認事、用法、量刑均無不當或違誤，因此吳男上訴無理由，予以駁回。

