狠男殺害同居女友藏屍3年半！漂白水掩臭照付房租 遭判27年重刑

仁川地方法院近日判處A姓男子殺人與藏屍罪共27年重刑。（示意圖／Pixabay）

韓國一名30多歲男子在殺害同居女子後，將遺體藏匿於原룸（套房）內長達3年6個月，期間持續繳納房租並以漂白水清理現場，案件細節近日隨判決書曝光，仁川地方法院刑事第15庭23日宣判，這名被告有期徒刑27年，並命其刑滿後須配戴電子腳鐐接受15年監控。

根據根據《News1》等韓媒報導，判決指出，案件可追溯至2015年。A姓被告當年在日本一家牛郎店工作時，結識年長他9歲的受害女子B某。B某離婚後獨自扶養兒子，兩人交往後於隔年返韓共同生活，形成事實婚姻關係。

廣告 廣告

然而，2017年A某因非法居留身分遭日本強制遣返後，開始對B某展現高度控制與依附行為，頻繁聯繫並施加壓力，迫使B某一度試圖斷絕聯絡。隔年，B某因母親住院返韓探視時，A某竟奪走她的護照，限制其行動，兩人在仁川重新同居。

由於B姓因曾海外長期居留而遭註銷戶籍，無法開設銀行帳戶或申辦手機門號，生活完全受限於被告安排。B姓姐姐曾因聯絡不順向警方申報失蹤，惟其後再遭被告干涉且失去聯繫。到了2021年1月10日，A姓被告因涉及詐欺案件即將面臨判決，與B姓飲酒後發生爭執。當B姓表示想返回兒子身邊時，被告因恐懼失去控制與經濟包袱，當場以勒頸方式將B姓殺害。爾後，被告未報案，反而將B姓遺體留置於兩人原先共同居住的原룸內，開始長期的藏屍行為。

判決書提及，被告在屍體腐化後，為防止惡臭外洩，採取各種掩蓋措施，包括每日往屍體與房內潑灑漂白水與清水混合液、噴灑方向劑、點燃芳香物，並長時間開啟冷氣與電風扇促進空氣循環。當屍體孳生蛆蟲時，更以殺蟲劑噴灑驅除。如此高強度試圖掩蓋腐敗氣味的行為延續約3年6個月。

期間，被告除了藏屍外，仍正常出入原룸並偶爾返回查看，甚至開始新的交往並育有一女，過著表面正常的雙重生活。直至2024年6月被告因詐欺被拘押，在無人繳納租金與公用費用下，管理員於翌月察覺房內有異味且聯絡不上原住戶，遂通報警方。警方進入房內後，確認屍體已腐敗嚴重，才揭開此宗罕見藏屍命案。

法院在宣判時指出，被告長期隱匿屍體且以各種方式掩蓋惡臭的行為，不僅剝奪受害者的尊嚴，也使其在死後依然被囚禁於案發地無法解脫，對受害者家屬造成極大傷痛，亦嚴重違背人性尊嚴與社會秩序，必須處以嚴厲刑罰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告

王ADEN校唱臭臉後拍片挨轟公審學生 台北跨年演出被取消！本人緊急發聲

連說三次對不起！張文父緊抓妻顫抖雙手 鞠躬道歉：會全力配合調查