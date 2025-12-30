狠男潑酸毀掉「姐姐」 台南差13歲姊弟戀情殺一死一傷

台南市東區一對相差13歲姐弟戀，46歲蔡男朝59歲孫女灑鹽酸後自戕身亡。圖為案發現場。讀者提供

台南市東區一對相差13歲「姐弟戀」情侶疑因感情不睦發生激烈口角，46歲的蔡姓男子竟憤而持鹽酸朝59歲的孫姓女子潑灑，隨後反鎖屋內持刀自殘。台南市消防局獲報後緊急破門救援，蔡男因身體穿刺傷失血過多，送醫後宣告不治，受傷的孫女則在成大醫院治療。詳細案發原因仍待警方釐清。

據了解，這起命案發生在今天上午10時19分，蔡姓男子與孫姓女子疑似為情侶關係，但兩人近來因感情問題紛爭不斷。案發當時，雙方在東區崇德19街一處大樓前爆發爭吵，蔡男在情緒激動下，竟拿出預備好的鹽酸朝孫女潑灑。強酸瞬間侵蝕孫女的頭部、頸部、背部及肢體，現場慘叫連連。

蔡男行兇後隨即轉身衝入一樓屋內，並將大門反鎖。台南市消防局接獲報案後，於10時27分趕抵現場，先協助意識清醒但全身多處灼傷的孫女送往成大醫院急救。出蔡男在屋內有持刀自傷的行為，消防員11時5分進行破門，赫然發現蔡男已倒臥在血泊之中，身上有多處嚴重的軀幹穿刺傷，當場失去生命跡象。

救護車火速將蔡男送往成大醫院搶救，但因傷勢過重，最終仍於中午宣告不治。目前，案發現場已被轄區警第一分局拉起封鎖線進行採證。孫姓女子雖然受到鹽酸嚴重灼傷，所幸暫時沒有生命危險。

警方目前正深入釐清這起「姐弟戀」生變的確切原因，並已通知蔡男家屬到場製作筆錄，後續將報請檢察官進行相驗，以查明蔡男的死因及行兇動機。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



