狠砍夏天倫原因曝光？前員工投案稱「無故被資遣」警疑還有幕後黑手

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

夜店大亨夏天倫30日晚間突然遭兩名蒙面黑衣人持辣椒水與刀棍伏擊，左手臂被砍出約15公分傷口，所幸送醫後無生命危險。涉案的27歲林姓男子深夜主動投案，供稱因「被無故資遣」心生怨恨才犯案，但另一名黑衣同夥仍在逃。警方質疑林男供詞含糊，懷疑背後另有主使者，預計今（1）日中午後移送林男偵辦，並將向檢方建請羈押禁見，全案正依殺人未遂方向偵辦。

夏天倫30日晚間突然遭兩名蒙面黑衣人持辣椒水與刀棍伏擊，左手臂被砍出約15公分傷口。（圖／資料畫面）



夏天倫當晚在在台北市民生東路停車場遭林男跟同夥伏擊。兩人先朝他臉部噴灑辣椒水，使他幾乎睜不開眼，再持凶器攻擊。夏天倫在抵抗過程中左手臂遭利刃砍出約15公分長的切割傷，當場鮮血直流，友人嚇得報警。警方趕抵後封鎖現場、調閱監視器追緝犯嫌。夏天倫隨後被送往馬偕醫院治療，所幸傷勢無生命危險。

林男在逃逸後於深夜主動到松山分局投案，並交出犯案用的開山刀、角鋼鐵棍與辣椒水。林男有詐欺、傷害前科，他在投案後立刻請律師到場，並向警方供稱，自己曾在夏天倫的夜店上班，卻被「無故資遣」，心生怨恨，才會找友人預謀攻擊「給對方一個教訓」。

不過，林男對凶器來源與同夥背景交代得相當含糊，只說犯案工具是「向友人借車時車內就有」，同行的同夥則只知道綽號「阿源」。警方認為說法前後矛盾，加上行兇手法明顯預謀，不排除背後另有黑幫主使。專案小組指出，林男投案後態度不佳、供詞反覆，疑刻意替背後勢力扛責。

警方初步認定本案涉犯殺人未遂，預計今（1）日中午後移送林男偵辦，並將向檢方建請羈押禁見，持續追查攻擊夏天倫的真正動機及幕後指使者。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

