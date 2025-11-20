狠砍盲翁297刀致死！他鬼扯對方事後「還站著」 國民法官轟：沒人信你啦

萬華老翁陳進財(中，白髮者)涉嫌狂砍顏姓室友297刀致死，他出庭仍辯稱沒有要對方死。資料照。侯柏青攝



老翁陳進財不滿失明的顏姓二房東向他討債，持剪刀、菜刀狠砍顏翁297刀，導致顏翁慘死，檢方依殺人罪嫌起訴。陳進財雖然坦承殺人，但對動機和過程始終交代不清，台北地院國民法庭今（11/20）日訊問被告，他竟鬼扯說，犯後離開現場前看到顏翁「站在原地」，還說自己會叫救護車，國民法官忍不住怒轟「說謊」，痛斥他供述漏洞百出，「現場沒有人相信你啦」。

調查指出，現年69歲的陳進財，每月靠2萬多元社會補助過活，他在社會局安排下，向比他大十歲的顏姓盲翁，以便宜租金分租房子。但陳進財沉迷賭博，經常將補助金輸光，因此頻頻向顏翁借錢，卻欠款不還。

去（2024）年6月，陳進財不滿顏翁向他催討，起了口角，陳進財一怒之下，拿起剪刀狂刺顏翁38下，又拿菜刀狂砍258刀，共計殺了297刀，導致顏翁頭骨破裂、腦漿四溢慘死。想不到，陳進財犯後第一時間，不僅沒有報警或叫救護車，選擇更換血衣血褲，輾轉搭車逃回老家新竹的遊藝場，繼續賭博，後來自認難逃法網，才打電話向警方自首。

陳進財案發後在新竹城隍廟打給警察自首。翻攝網路

北院國民法庭今日開庭，陳進財身形佝僂瘦弱，坐在被告席時始終低頭，完全看不出有能力砍297刀，法官問他問題時，他回答斷斷續續，有時牛頭不對馬嘴，有時甚至組不成完整答案。他抱怨向顏翁借錢，顏翁卻收取高額利息，把每個月補助交出去，只拿回1000元生活費，到了案發前，顏翁更一次向他索討15萬元，生活費也不給了，還叫他在颱風天自己去乞討，他才痛下殺手。

一位備位國民法官問，怎麼會跟顏翁發生衝突？陳進財回答，他跑進房間搖醒正在睡覺的顏翁，抱怨利息太高，結果對方把他推倒在地，他就跑去拿剪刀準備「嚇嚇他」。國民法官不解地問，「可是他眼睛看不到啊？」陳進財說，他有透露自己手上拿剪刀，「我說，你如果這樣我就要殺你，但他還是跟我要……。」

陳進財道出他腦中的現場，他聲稱，剪刀幾乎都是朝顏翁的手部刺，但顏翁「閃躲」，才會刺到喉嚨和胸部。過程中，顏翁始終沒有呼救，反而出手抓住剪刀，兩人使勁爭搶，剪刀應聲斷成兩截，他的那片還掉在地上。於是，他轉身拿菜刀，結果砍了砍，菜刀又被顏翁奪走。他見顏翁站在原地胡亂揮舞菜刀，趕緊去更換血衣血褲，要離開前，「我看到他站在原地，還說自己會叫救護車。」

陳進財犯案後逕自逃離現場，留下受重傷的顏姓盲翁。翻攝網路

這席話，讓另一位國民法官完全聽不下去，厲聲質問「你拿剪刀刺中他喉嚨，他不會叫嗎？」陳進財唯唯諾諾，說「他沒有叫啊……。」

但國民法官怒指，「他就失去知覺了啊，是你打到他後腦。你怎麼手這麼長，可以從前面砍到他後面？」陳進財非常小聲回應「沒有」，國民法官旋即駁斥，「有！他後腦有十幾刀。你是不是在他躺下繼續刺？你有沒有偷襲他？」

陳進財聽國民法官這麼說，喊冤自己「真的沒有偷襲」，反而抱怨法官為什麼不相信他？這位國民法官馬上回答「為什麼不行？我就是覺得你在說謊！現場沒有人相信你啦！」國民法官反問，要不要拿照片出來看？陳進財卻搖搖頭，表示相信法官公正客觀，不會偏袒。國民法官也回應，「是啊，我不認識你，也不認識他，但我覺得你說話有很多漏洞。你不是覺得抱歉嗎？那你就對家屬說清楚，他們的父親是怎麼死掉的。」

涉嫌狂砍顏姓盲翁297刀的陳進財。資料照。呂志明攝

然而，陳進財說自己想了整個晚上，還是想不透顏翁後腦是怎麼受傷的。國民法官繼續問，「你從來沒有跟人家衝突過，因為你覺得自己比較弱小，別人比較強壯。你是不是覺得他是盲人，比較好欺負？」陳進財小小聲說，「我沒有這個想法……我只是嚇嚇他。」國民法官追問，「你是不是覺得被他欺負想報復？」陳進財還是搖頭。

看陳進財這麼答，國民法官嘆息，嚴厲地說「你不說實話，沒有人會同情你。」

陳進財與國民法官的激烈辯論，讓一旁的辯護律師略顯無奈。律師緩頰，陳進財的說法一變再變，有時不符客觀證據，甚至當客觀證據放在面前，他也只會表現出迷茫，當然會讓各位法官認為他在說謊。但律師請法官考量，本案事發已1年多，陳進財在當時高情緒波動底下，是否還能記得很清晰，認為他已努力回想，但實在沒有能力還原情況，才會自行補充一些不符客觀證據的細節。

