【狠砸70億鎂】Netflix 宣佈成功取得《薩爾達傳說》真人電影版串流版權

(合成來源：任天堂、Netflix)



根據 Netflix 官方公開的最新消息，這間串流平台巨擘已經成功取得了《薩爾達傳說》真人電影版的獨家版權。而當這部改編自任天堂旗下經典系列的真人電影版正式結束院線放映，並推出家用影碟後，Netflix 的訂閱戶就能在平台上觀賞本片。

就在 2023 年上映的《超級瑪利歐兄弟電影版》大獲成功後，任天堂也開始更加積極地拓展將其下 IP 改編成影視作品的可能性，而《薩爾達傳說》真人電影版就包含於目前已公開的計劃中。根據官方揭露的資訊，本片將會由任天堂傳奇製作人宮本茂，以及前漫威工作室執行長 Avi Arad 一同監製，至於導演則是曾執導過《猩球崛起：王國誕生》的 Wes Ball，而劇本則會由《侏羅紀世界》編劇 Derek Connolly 負責撰寫。

本片預計將會在 2027 年 5 月 7 日正式上映，而目前公開的首批劇照則展示了分別由 Benjamin Evan Ainsworth 以及 Bo Bragason 飾演的林克以及薩爾達在片中的造型， 但除此之外，其他演員陣容以及劇情資訊則仍然處於保密狀態。

至於這次公開的最新消息，則屬於 Netflix 與索尼影業之間達成的一項價值 70 億美元的全新協議，而除了《薩爾達傳說》真人電影版之外，索尼影業未來的許多新作都將會獨家登上這個串流平台。在此之前，雙方已經於美國、德國以及東南亞地區展開了類似的合作，而這次的協議則將會讓兩間公司的合作更進一步拓展到全球市場。

「這項全新的全球 『Pay-1 發行協議』將從今年稍晚開始逐步推行，隨著各地區版權到期後陸續生效，並預計在 2029 年初於 Netflix 實現全球完整上架的計劃。除此之外，Netflix 也將取得部分索尼影業旗下的電影與電視作品片庫的放映權。」索尼影業負責人表示

除了《薩爾達傳說》真人電影版之外，這次的合作涵蓋的作品還包含了《蜘蛛人：新宇宙》系列完結篇《蜘蛛人：超越新宇宙》、Sam Mendes 執導的《披頭四》傳記地電影等備受全球粉絲期待的強作。值得注意的是，《薩爾達傳說》真人電影版目前依然確定會採用院線放映的形式，而隨後也將會推出實體影碟版本。