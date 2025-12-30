狠砸9億打造《PLEASURE》舞台 蔡依林乘30公尺巨蟒繞場 有感而發自己不孤單

蔡依林搭乘30公尺巨蟒在3層樓高空快速繞場一周。（凌時差提供）

狠砸9億台幣將《PLEASURE》大巨蛋演唱會打造成「愉悅宇宙」，蔡依林今（30日）晚化身愉悅之母，搭乘30公尺巨蟒在三層樓高空快速繞場一周，畫面極具震撼，之後更將人間樂園打造成萬獸派對，巨型公牛、飛馬、金豬及蝴蝶海馬等20種奇幻動物盡出，讓人目不暇給，勁歌熱舞40分鐘後，她才說：「今天晚上都好嗎？讓我聽聽你們的聲音。」

蔡依林一連3天在大巨蛋演出。（凌時差提供）

號稱「國際蔡」的蔡依林，出道26年首登大巨蛋演出，更將專輯《PLEASURE》中所探討的慾望與愉悅為核心概念，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺效果到前衛的華麗造型，各個細節環環相扣，將整場150分鐘的演出，塑造成龐大而立體的愉悅宇宙，三場演出共吸引12萬粉絲朝聖，票房吸金5.6億台幣。

演出90分鐘後，迎來慢歌橋段前，蔡依林再開口說：「好久沒看到大家了，原來這就是彩排過後，第一次迎接來賓的感覺，距離上一次《Ugly Beauty》已經是6年前了，有沒有覺得很誇張？來我的演唱會，就大大的流汗，盡情地歡唱，場地非常大，需要更洪亮的聲音。」台下歌迷給予熱烈回應，蔡依林繼續說：「準備要放假了，讓我陪你們度過2025最後一天。」隨即兩度下臺和歌迷互動。

號稱「國際蔡」的蔡依林，出道26年首登大巨蛋演出。（凌時差提供）

或許是籌備許久，終於在這一天上場，蔡依林有感而發說：「我看著台下每一個工作人員，都在背後支持我，我不是一個人硬ㄍ一ㄣ，而是有很多的愛在支持我，我要相信自己，這一切都讓我覺得我並不孤單，不知道你們在面臨重大決定的時候，或是覺得是最不能丟臉的一天，不管你是20、30或40歲，可以支持你走到這裡，代表你並不孤單，其實，每天彩排都非常精彩，我不是為了完美，而要相信自己可以做到，做你自己的主人，不用感到害羞跟羞愧。」

她隨後更自曝開演前還會有一些緊張，上台前，會在內心不斷提醒自己，還有歌迷們在，所以自己並不孤單，她娓娓訴說：「當有一天如果你覺得孤單，要記得今天晚上的自己。」

蔡依林是《PLEASURE》演唱會的創意總監。（凌時差提供）

這齣結合奇幻寓言及史詩級世界觀的演唱會腳本，早在專輯發行前便已成形，擔任演唱會創意總監的蔡依林，從十五世紀畫家耶羅尼米斯．波希的知名畫作《人間樂園》中 「伊甸樂園 → 人間慾望 → 地獄懲罰」 三幕式構成畫作得到靈感，於去年夏天親自構思故事輪廓與脈絡，以「探索人性慾望與自我覺醒的旅程」為故事主幹，衍生出五大章節，娓娓道出女孩因對完美樂園產生疑問而選擇出走，經過人性七情六慾的試煉，在歷經人生、愛情的迷惘及蛻變後最終重返樂園，發現出「真正的樂園，其實掌握在自己手中。」

蔡依林自曝演出前還是有點緊張。（凌時差提供）

為了呼應「七宗罪」概念所衍生出的六大奇幻華麗場景之外，蔡依林更邀來六組知名造型師，打造七套兼具藝術、前衛奇幻及時尚風格元素的華麗造型，展現「愉悅之母」的各型態樣貌。

