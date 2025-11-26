狠翁猛砍297刀殺死人判19年 國民法官量刑理由出爐：手段極為兇殘但自首

陳進財殺人案，一審遭判19年。馮茵攝

69歲陳進財不滿被二房東顏文堂催討債務，竟持菜刀、剪刀等凶器砍殺顏男297刀致死，台北地方法院國民法官庭一審判處19年有期徒刑，北院指出，雖陳進財案發後用公用電話報警投案，符合自首減刑要件，但他僅因死者要求領取社會補助後盡速還債，就朝對方身上揮砍近300刀，手段極為兇殘，另審酌社會復歸度、犯後態度等量刑理由，處19年有期徒刑。可上訴。宣判後，陳進財當庭表明將提出上訴。

北院指出，陳進財犯案後雖未留在本案公寓內並通報警消人員到場，反而搭乘計程車前往新竹地區賭博與尋覓藏匿地點，期間甚至丟棄手機，但他自知法網難逃後，仍於犯罪偵查機關發現被害人遭殺害前，撥打公用電話報警投案坦承殺人，並留在原地等待警方到場，其後並配合檢警偵查與接受法院審理，其已符合《刑法》第62條所定自首要件，故依規定減輕其刑。

關於量刑理由，國民法官法庭審酌陳進財與死者間除借貸債務外，彼此並無任何重大仇怨糾紛，他僅因顏文堂要求其領取社會救助金後先行儘速償債，就心生憤恨而萌生殺人犯意，先後持剪刀、菜刀等凶器接續朝身為視障的顏文堂揮刺與揮砍，次數竟達接近300次，導致顏文堂當場因多重銳器傷引發出血性休克而死亡。

國民法官認為，陳進財犯案手段極為兇殘，雖然他在犯案有自首舉動，但在本案偵查與審理中就犯案動機、犯意等攸關事項說詞反覆且多有保留，復先辯稱其並無殺人犯意，所為犯行僅構成傷害致死，是到法院準備程序時始坦承殺人犯行，於審理時方坦承殺人直接故意，且對於其積欠被害人債務之金額、利息計算與償還方式等攸關犯案動機之供述，前後反覆矛盾，其犯後態度難謂良好，更無足認定背後係純粹出於真心悔悟而自白犯行。

再者，法院審酌陳進財今尚未與顏文堂家屬達成和解與賠償填補損害，另審酌陳進財本身有輕度智能障礙，自幼成長於失能家庭，且素行不佳等狀況，以及他已高齡69歲，犯案前依賴政府社會救助維生，其與家人間關係長期疏離甚或已斷絕、家庭支持系統幾乎全無，社會人際關係網絡未能建立正向聯結，自身智識與技能基礎亦甚為薄弱，評估其社會復歸可能性低。經評議決定量處有期徒刑19年。



