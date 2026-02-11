狠虐7年！惡父鐵鎚K、皮帶抽「甚至不給飯吃」 兒被逼到崩潰

台中一名男子長期家暴兒子，甚至不給飯吃，遭判1年徒刑、緩刑5年。示意圖。取自unsplash



台中一名男子涉嫌對兒子施暴長達7年，以衣架、鐵鎚、皮帶等物毆打，甚至不給飯吃，讓兒子只能透過學校營養午餐果腹，直到學校發現男童遍體鱗傷，才揭露此案。台中地院日前宣判，痛批男子粗暴不仁，考量雙方已達成和解，依妨害幼童發育罪判刑1年、緩刑5年，可上訴。

起訴指出，男子與女友共育有4名小孩，一起住在台中市西區，卻自2015年3月起，對年僅9歲讀國小的長子，以每週高達4次的頻率，拿衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶毆打、掐頸、罰跪等施暴，見兒子受傷也不帶就醫，甚至沒給飯吃，讓長子只能靠學校營養午餐填肚子。

頻繁施暴導致男童顏面撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛、雙膝內側瘀青。2017年，學校發現男童傷痕累累，通報後送醫，男童一度被安置。

未料，返家後，男子又繼續施虐，一直到男童升上國中也不停手，2022年再度被學校通報，送醫診斷左眼眼瞼及眼周圍撕裂傷，二度安置。由於長期遭到父親凌虐，男童也被確診罹患複雜性創傷後壓力症候群（PTSD）、重鬱症。

檢方去年起訴男子，台中地院審理後，痛批男子行為極盡粗暴不仁、惡性重大，考量到其坦承犯行，也與男童達成調解，並按期支付賠償金，男童目前已復學、返家居住，因此依妨害幼童發育罪判男子徒刑1年、緩刑5年。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

