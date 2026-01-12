狠詐逾1億！彰化男設8人頭帳戶騙55人 判刑3年6月「關1天抵8萬」惹議

記者潘靚緯／彰化報導

張姓男子指揮手下成立空頭公司，並收購其它人頭公司帳戶，導致55人受害，遭判刑3年6個月，面臨1億262萬元求償。（圖／翻攝Google Map）

彰化縣一名張姓男子加入詐騙集團，指揮手下虛設空殼公司同時辦理公司帳戶，供詐團使用，或是以每本15萬元代價收購空殼公司的帳戶，一年內先後有55名被害人匯款1億262萬元，匯入8個人頭帳戶。張姓男子遭逮捕後，向警方供出帳戶來源，最終彰化地檢署起訴9人。彰化地院日前審理終結，法官認為他觸犯詐欺取財共55罪，判處3年6月徒刑。民事部分面臨1億262萬元的鉅額求償。

判決書指出，張姓男子與其它詐團成員分工細密，造成金流斷點，讓警方難以追查，55名被害人損失金額高達1億262萬元，許多人畢生積蓄化為烏有，彰化地檢署分3波起訴詐團9名被告，其中僅張男坦承犯行。

張男供出自己如何指揮手下成立公司，取得2個人頭帳戶，又以15萬元代價，向其它被告取得6個公司帳戶， 取得的空殼公司帳戶全交給自稱為「譚一國」的人。警方2024年發動2波搜索，逮捕9名嫌犯，其他被告均否認犯行，只承認將公司帳戶以2到3萬元代價賣給張男，不知張男會把帳戶拿去詐騙。

張姓男子因坦承犯行，法官審酌為初犯，依照其犯罪動機、手段、被害人所造成的損害，判處3年6月徒刑。據法界人士指出，因張男為首犯，又坦承犯行，法官量刑較低，若名下無財產，相當於用3年6個月刑期來換取1億262萬元的民事求償，相當於關1天「抵債」8萬元，相當划算。

根據起訴書內容，2023年2月起，先後有55名被害人，誤信投資「穩賺不賠」的網路廣告陷阱，陸續匯款到張男取得的8個人頭帳戶，金額從5萬到1200萬不等，其中有2人損失逾千萬，1人損失900萬元，另有5人損失500萬元，匯入後隨即被提領一空，等到被害人驚覺上當，錢早已追不回，詐團1年內不法獲利高達1億262萬元。

