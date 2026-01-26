狠評民眾黨軍購條例「支離破碎」 政院：僅翻譯美對台軍售內容

行政院發言人李慧芝評民眾黨版軍購條例。（翻攝自行政院YouTube）

民眾黨立法院黨團推出「保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例」草案，行政院發言人李慧芝指出，在野黨所提草案版本，採購項目支離破碎，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

民眾黨立法院黨團推出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包含海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4,000億元，採1年1期方式編列。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝昨（26日）晚間指出，在野黨的草案內容僅是參考、翻譯美國國防安全合作署（DSCA）去年12月17日公布的對台軍售5個項目，國防部也曾對外說明，但這與美方目前進行軍購程序中的項目明顯有落差。此外，在野黨於記者會中所提的無人機款式，與台灣欲採購的型號也不同，在野黨不僅掌握資訊與事實有落差，彙整為法案內容的資料也不完整，採購項目支離破碎，缺乏整體戰略構想。

李慧芝進一步表示，該草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，不僅使台美軍購窒礙難行，更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密溝通協調與完整評估，具有一體性規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應盡速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。





更多《鏡新聞》報導

民眾黨版軍購條例「大砍8500億」 國防部親上火線說明

昔捲潛艦洩密遭告發 馬文君看黃國昌「消失42秒」案滿滿既視感

軍人投書指星光部隊為「關鍵籌碼」籲台停止挑釁？ 新加坡罕見澄清