狠踹傅崐萁桌害「受傷、血壓升」遭告！張峻：災民的事絕不沉默

國民黨立委傅崐萁在10月時舉辦「堰塞湖受災區重建座談會」，與花蓮議長張峻爆發激烈衝突，張峻還當場踹翻桌子，引發網上熱烈討論。今（26）日張峻更在社群平台發文，表示收到花蓮縣警察局通知，要到刑事警察大隊做筆錄，曬出一張步入警局的背影照片，表示「會依法配合，但災民的事，我絕對不會沉默」。

張峻到刑事警察大隊做筆錄。圖／翻攝自張峻臉書

張峻指出，今天收到花蓮縣警察局通知，要到刑事警察大隊做筆錄，「因為傅崐萁指控我踢桌子害他胸口受傷、血壓升高。我會依法配合，但災民的事，我絕對不會沉默。」

廣告 廣告

對此網友們紛紛留言替他打氣，「堅持做對的事，議長加油」、「議長你的一踢幫我們出一口氣」、「歹毒的人天會收的」、「議長別怕因為大家眼睛有在看，議長，加油」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

傅崐萁喊「敢保證堰塞湖不再潰堤？」卓揆：大自然的力量你敢回應嗎

萬年總召誕生？藍刪總召「連任1次最長2年」內規 傅崐萁有望爭連任

堰塞湖重建條例朝野協商刪爭議內容「上限300億」 明拚三讀