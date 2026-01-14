狠運將酷刑虐殺7貓！丟棄街頭等死 二審輕判7月罰20萬定讞

記者楊佩琪／台北報導

計程車運將謝水森否認虐殺貓咪，但坦承私設繁殖場結果無力負荷，將一共7隻貓咪棄置街頭。（圖／資料畫面）

新北市板橋67歲計程車運將謝水森被控私設貓咪繁殖場，竟對沒賣出的貓咪施以酷刑虐殺，一共7隻貓最後被丟棄街頭喪命。2025年3月間謝男被逮，新北地檢署依違反動物保護法等罪起訴，一審新北地方法院判處合併執行3年6月，併科35萬罰金。案經上訴二審，高等法院改判刑7月，併科20萬元罰金，全案定讞。

▲不只7隻貓被虐死，警方在謝男住處共救出16隻性命垂危的貓咪。（圖／資料畫面）

2025年2月間，有民眾發現板橋光環路、環河西路一帶共有7隻貓咪因不明原因陳屍，經新北市動保處到場勘查，帶回貓咪的屍體解剖相驗，發現貓咪身上竟有多處頭骨斷裂、內臟穿刺等情，疑為虐貓人士犯案。

警方隨後也展開調查，在中和一民宅發現謝男私設繁殖場，替貓咪注射藥物，1隻2000元、1500元販售。根據起訴，謝男將沒賣出去的貓咪，2隻美國長毛貓、1隻金吉拉、1隻美短、1隻加菲、1隻長毛三花幼貓施以酷刑虐待，包括以鐵鎚敲打身體，導致頭骨粉碎、肋骨斷裂、胸腔出血。又以利刃刺穿貓咪胸腔，導致脾臟破裂等。

謝男隨後將受重傷的6隻貓和另1隻三花幼貓丟棄在光環路一帶人行道，6隻貓最後喪命，三花幼貓也遭轎車輾斃。不過謝男到案時辯稱，一共養了16隻品種貓，卻因為開計程車收入不穩定，養貓的開銷逐漸壓垮家中經濟，才會棄養街頭，希望有善心人士能收養，否認對貓咪進行虐殺。

一審新北地方法院認定謝男犯行惡劣、殘忍，依6個動物保護法各判刑1年，合併應執行期3年6月，併科罰金35萬元。案經上訴，二審高等法院改判刑7月，併科罰金20萬元。全案定讞。

