狠酸國民黨唱衰台積電十年 林楚茵：事實證明誰才是真正反指標

[Newtalk新聞] 2025年最後一天，民進黨立委林楚茵今（31）日在臉書發文回顧過去十年台灣產業發展，直指當年國民黨與部分財經人士唱衰台灣、鼓吹引進中資的說法，如今已被事實徹底打臉。

林楚茵表示，十年前中國紫光集團高調宣稱要「買下台積電、合併聯發科」，國民黨陣營更不乏附和聲音，當時甚至有財經學者宣稱，若不開放中資入股，台灣半導體產業將在2025年「消失」。她直言，當年的氛圍充滿恐嚇與唱衰，「如果當時真的照他們說的做，今天的台灣恐怕早已不復存在。」

林楚茵指出，2015年馬政府時期一度評估開放中資投資台灣IC產業，所幸2016年政黨輪替後，蔡英文總統上任，及時踩下煞車，阻止中資進入關鍵產業，才讓台灣保住半導體命脈。她強調，這個關鍵決定，成為台灣產業能夠穩健發展的重要轉捩點。

她也以數據對比指出，十年前台積電股價約150元，如今已站上1500元以上，成為全球科技產業核心；台灣不僅沒有被邊緣化，反而成為全球供應鏈不可或缺的關鍵角色。她直言，這正是「用事實打臉唱衰論」的最佳證明。

林楚茵最後表示，從蔡英文總統奠定的基礎，到賴清德總統延續的產業與國安路線，台灣在驚濤駭浪中穩健前行。她也祝福國人新的一年順利平安，期盼台灣在新的一年持續站穩世界舞台，「像台積電一樣，持續向上成長」。

