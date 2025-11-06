狠酸粿粿婚後才紅 玉米泉哥爆：嫁妝0元也敢喊委屈？

玉米泉哥聲稱掌握多項「粿粿與王子」相關證據，並列出四項指控。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波延燒不斷，網紅「玉米泉哥」不僅爆料「粿王」大尺度照由來，再指粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著經營夫妻檔形象累積知名度，卻搬出公婆家後，與藝人王子（邱勝翊）婚內不倫。目前粿粿尚未出面回應，消息真偽仍待查證。

玉米泉哥在社群平台發文，聲稱掌握多項「粿粿與王子」相關證據，並列出四項指控。第一，粿粿與范姜結婚時，男方家支付36萬元聘金，但粿粿「0嫁妝」入門，婚後卻在影片中形塑「自己付出甚多」的形象；第二，范姜曾投資18萬元於飲料店，粿粿對外稱自己「委屈」，實際上該店倒閉並無盈利。玉米泉哥指控，粿粿對外說法有失公允，質疑其「刻意強調受害形象」。

廣告 廣告

玉米泉哥聲稱掌握多項「粿粿與王子」不倫戀相關證據。（圖／翻攝自峰哥水影片YT）

玉米泉哥聲稱掌握多項「粿粿與王子」不倫戀相關證據。（圖／翻攝自

峰哥水影片YT）

玉米泉哥指出，范姜曾投資18萬元於飲料店，粿粿對外稱自己「委屈」，實際上該店倒閉並無盈利。（圖／翻攝自峰哥水影片YT）

玉米泉哥指出，范姜曾投資18萬元於飲料店，粿粿對外稱自己「委屈」，實際上該店倒閉並無盈利。（圖／翻攝自 峰哥水影片YT）

第三項爆料指出，粿粿婚前收入有限，婚後與范姜以「夫妻檔」形象曝光經營社群，接業配後收入才明顯增加。玉米泉哥稱，她當時仍住在公婆家，生活開銷多仰賴男方家中支撐，「吃公婆的、住公婆的、用公婆的，甚至有幫傭協助家務」，但卻經常夜歸，引發公婆不滿。他直言，「真正的問題不是錢，是態度」。粿粿後來因收入增加搬離公婆家、購屋自住，態度出現轉變。

第三項爆料指出，粿粿婚前收入有限，是婚後與范姜組成「夫妻檔」公開經營社群帳號、接業配後，收入才明顯增加。（圖／翻攝自峰哥水影片YT）

第三項爆料指出，粿粿婚前收入有限，是婚後與范姜組成「夫妻檔」公開經營社群帳號、接業配後，收入才明顯增加。（圖／翻攝自

峰哥水影片YT）

而第四項爆料玉米泉哥表示，他「握有粿粿與王子的大尺度合照」，並聲稱「有證據不怕告」，但未公開影像內容。同時，他也在昨（5）日發表「不自殺聲明」，強調「若貼文消失，是被檢舉下架，並非本人刪除」，並透露「有人開始來找我」，預告將於當天晚間10時05分將公布更多「獨家炸裂大瓜」。不過，玉米泉哥的爆料貼文隨後遭刪除，但截圖已在網路流傳，引起輿論熱議。

玉米泉哥表示，他握有粿粿與王子的大尺度合照。（圖／翻攝自峰哥水影片YT）

玉米泉哥表示，他握有粿粿與王子的大尺度合照。（圖／翻攝自

峰哥水影片YT）

針對玉米泉哥的指控，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，玉米泉哥回應，「來源不能說，只能說可靠來源99%」。目前相關指控並無具體佐證，外界仍難以確認真偽。



【更多東森娛樂報導】

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

●快訊／王子道歉范姜彥豐 最新5點律師聲明函曝光

●快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的

