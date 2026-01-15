狠騙近4000萬！台柬詐騙集團吸收少年車手 面交取款躲金融監控

查扣手機4支、現金6000元等贓證物圖：讀者提供

刑事警察局宣布破獲由黑幫幕後操縱的台柬跨境假投資詐欺集團。該集團為了規避金融監控，吸收未成年少年擔任面交車手，假扮「外派專員」直接向被害人領取現金，經清查受害財損金額高達近4000萬元。刑事局與台中市刑事警察大隊共組專案小組，在台中地檢署指揮下發動多波掃蕩行動，順利查獲30歲陳姓主嫌等23人到案，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

刑事局表示，該局偵四大隊從113年間所偵破的一起台柬跨境假投資詐欺集團，鍥而不捨地追查金流、過濾數百處監視器，發現該詐欺集團為躲避金融監控，手法轉型為假冒投資專員面交取款，並惡劣吸收未成年少年擔任取款車手。經清查該詐團經手詐欺財損金額近4000萬元，為澈底瓦解該跨境假投資詐團，刑事局與台中警方等機關共組專案小組報請中檢廣股指揮偵辦。

專案小組深入追查發現，該詐團背後為幫派指揮操縱，並與柬埔寨話務機房籌組跨境假投資詐團，於臉書、YouTube等社交平台投放大量投資廣告，並以「捷○投資」、「永○投資」、「經○投資」、「正○時投資」、「樂○投資」等投資公司名義，吸引被害人加入投資詐騙群組，設立仿冒之假投資網站平台，誆稱可參與「抽股」、「系統中籤」等投資方案，誘使被害人持續投入資金，隨後派出身穿西裝、持假證件之少年車手假扮「外派專員」，與被害人相約面交領取現金，藉此製造金流斷點，增加查緝難度。被害人直到無法出金、聯繫未果後始驚覺受騙，便向警察機關報案。

專案小組於蒐證完成後陸續於113年3月發動多波收網行動，查獲陳嫌等23人到案，查扣手機4支、現金6000元等贓證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌解送中檢偵辦。

刑事局呼籲，民眾投資務必透過合法管道，切勿輕信網路社群、投資群組或陌生人推薦，更不應私下交付現金。打詐儀錶板每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例，民眾如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近警察機關查證，以保障自身財產安全。

刑事局也特別提醒家長，黑幫常利用少年對法律認知不足，以「高薪、輕鬆、法律責任輕」為餌誘騙少年擔任面交車手，請多加留意子女交友狀況、生活開銷是否異常增加，避免孩子淪為幫派犯罪工具。

