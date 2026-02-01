社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導

新北板橋地區，最近出現一名慣竊！在大觀、沙崙一帶犯下至少五起竊案！警方鎖定這名犯嫌的身分，前往他常出沒的地點要緝捕，沒想到嫌犯一看到員警就逃！逃了將近兩公里後，躲在一輛汽車車底下，但最終還是被警方逮捕。

員警：「去工廠的後面。」

員警騎著警用機車，追捕一名竊盜慣犯，狡猾的嫌犯竟然棄車逃跑！

員警：「棄車逃逸啊，接著是跑步啊，學長你有工具嗎，有，好我就跟你了。」





狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮

狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





全副武裝，員警跑遍大街小巷，尋找嫌犯，逃跑蹤跡，結果...。

員警：「喂，支援支援支援，這裡啊。」

多名員警追了近200公尺，終於發現嫌犯身影！他異想天把自己，塞進汽車底下藏匿。

員警：「出來出來，身上有東西嗎。」

雙手上銬狼狽遭逮！這名40多歲的梁姓男子，從今年1月開始，陸續在新北板橋大觀、沙崙一帶，私闖民宅犯下至少五起竊案！員警展開緝捕行動當晚，與騎車的嫌犯擦身而過！員警回頭示意要他停車，沒想到他加速逃逸！穿梭車陣、人行道想甩開警方，警方立即通報攔截圍捕，嫌犯眼見快無路可逃，索性將車丟了就跑！最後躲在一輛汽車的車底下，騎車又棄車，一共逃了將近2公里，但還是被眼尖警方抓到。





狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮

狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮。（圖／民視新聞）





沙崙派出所所長陳琨翔：「全案依竊盜拘提偵辦，並移送台灣新北地方檢察署歸案。」

嫌犯自以為天衣無縫，最終還是被警方鎖定逮捕，看來這個農曆年，得在牢裡度過了。

原文出處：狡猾嫌板橋犯五起竊案！ 遭警追捕「躲車底」被逮

更多民視新聞報導

國3大甲段深夜奪命追撞 釀1死2傷悲劇

撞瞬曝光！花蓮台9線小客車直衝分隔島 車內冒黑煙

晶片大廠高層伸鹹豬手！「緊摟女同事」遭火速開鍘

