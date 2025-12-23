狡猾山老鼠盜肖楠木「製香粉海削百萬」 查扣456公斤贓物

太狡猾！林保署與警方日前發現山老鼠集團疑覬覦苗栗縣大安溪上游的貴重木材，深夜闖林盜取肖楠木，檢警循線逮捕賴姓嫌犯等5人，並查扣456公斤肖楠粉，且嫌犯用此製成拜廟香粉獲利逾百萬元。

保七五大與檢警逮捕山老鼠犯罪集團賴嫌等5人，查扣重約456公斤的肖楠粉。（圖／翻攝畫面）

保安警察第7總隊第5大隊雪霸國家公園警察隊表示，先前接獲林保署台中分署通報，疑似山老鼠覬覦苗栗縣大安溪上游國有林班地內的貴重木材，進而到大安溪林地盜木，隨即報請苗栗地檢署指揮，並與林保署台中分署、台中市政府警察局的和平、東勢、豐原分局，以及苗栗縣警察局大湖分局組專案小組展開調查。

狡猾山老鼠派「前導車」阻擋警車追緝。（圖／翻攝畫面）

據查，這群山老鼠以賴姓嫌犯為首，112年11月至113年1月期間，屢次以改裝越野吉普車入山，趁深夜溯行溪床進入大安溪上游國有林班地，再以鏈鋸等工具竊走林班地範圍中倒伏山坡、流滯溪床的肖楠木。犯罪集團分工細膩，部分成員進林地盜伐，運送贓木途中還安排前導把風的護衛車，遇到警察巡邏車欲追緝時，前導車調轉在道路埋伏，以利接下來迴轉橫擋警車並掩護共犯逃逸。

山老鼠集團藉盜取肖楠木製香粉獲利超過百萬元。（圖／翻攝畫面）

據悉，這個山老鼠集團成功盜取肖楠木後，會將木材賣給加工業者製成肖楠粉，用於廟祀焚香使用，獲利超過百萬元。檢警持搜索票前往查緝，共查扣16包肖楠粉重約456公斤、4輛自小客車、1台鏈鋸與手機等贓物，全案依涉嫌《森林法》、妨害公務提出公訴。

檢警提醒，國有林班地屬《森林法》所稱之森林，其上生立、枯損、倒伏之竹木及餘留根株、殘材等，均為國有森林之主產物，不得竊取及收受、搬運、寄藏、故買或媒介所生之贓物，違者依《森林法》第50條、第52條處有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。民眾若發現破壞山林之情資，可向警察機關報案，或撥打林業及自然保育署「救山林專線」0800-000-930反映。

